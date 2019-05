La confettata battesimo fai da te è uno dei modi non solo per risparmiare un po’ sull’organizzazione della cerimonia, ma anche per personalizzare al massimo questo “dolce” angolo con idee e temi diversi e originali.

Il battesimo, che introduce il bambino o la bambina nella comunità della Chiesa, è un sacramento fondamentale per i credenti, che si trasforma in una festa da condivide con parenti e amici, per cui i confetti non possono di certo mancare.

La confettata è un momento sempre più in voga per chiudere buffet, pranzi e cene alle cerimonie, scelto a volte in alternativa ai confetti abbinati alle bomboniere, a volte invece come integrazione. Esistono vari modi di declinarla: il più semplice prevede dei barattoli su un tavolo con confetti diversi ed etichette per specificarne il gusto, i più complessi riprendono colori e temi del battesimo, aggiungono alzatine, fiori, decorazioni simboliche, candele, caramelle e marshmallow.

Realizzare una confettata battesimo fai da te sembra facile, ma per ottenere un risultato memorabile è necessario curarla fin nei dettagli.

Ecco consigli, idee e temi per una confettata battesimo fai da te con effetto “wow”.

Confettata battesimo fai da te: idee e consigli

Colori . I colori della confettata devono abbinarsi, ovviamente, a quelli del battesimo, scelti per gli inviti, le decorazioni etc. Sempre più persone scelgono di evitare i classici rosa e azzurro e puntare su alternative più originali ma sempre eleganti e delicate, dal giallo al verde pastello fino all’allegro multicolor.

. I colori della confettata devono abbinarsi, ovviamente, a quelli del battesimo, scelti per gli inviti, le decorazioni etc. Sempre più persone scelgono di evitare i classici rosa e azzurro e puntare su alternative più originali ma sempre eleganti e delicate, dal giallo al verde pastello fino all’allegro multicolor. Spazi . Il segreto della riuscita della confettata è la distribuzione nello spazio dei confetti sul tavolo: alzatine, contenitori di misura diversa, piani sollevati permettono di regalare movimento all’insieme, riempiendo i vuoti con armonia.

. Il segreto della riuscita della confettata è la distribuzione nello spazio dei confetti sul tavolo: alzatine, contenitori di misura diversa, piani sollevati permettono di regalare movimento all’insieme, riempiendo i vuoti con armonia. Stile . Anche lo stile va abbinato a quello della cerimonia: allegro e bambinesco, elegante e sofisticato, shabby, minimal. L’importante è sceglierne uno e seguirne i dettami per rendere tutto piacevole e coerente, dai contenitori ai tovaglioli, dalla tovaglia alle decorazioni.

. Anche lo stile va abbinato a quello della cerimonia: allegro e bambinesco, elegante e sofisticato, shabby, minimal. L’importante è sceglierne uno e seguirne i dettami per rendere tutto piacevole e coerente, dai contenitori ai tovaglioli, dalla tovaglia alle decorazioni. Coni. I coni sono un’idea utile per permettere agli invitati di assaggiare vari tipi di confetti portandoli lontano dal buffet. Devono, naturalmente, essere abbinati a colore e stile della confettata.

I temi per la confettata battesimo

I temi della confettata per il battesimo influenzano colori e stile e dipendono molto dal risultato finale che si vuole ottenere. Ecco alcuni idee per temi originali, da personalizzare.