Una cerimonia religiosa importante, il sacramento che introduce i bambini nella comunità dei cristiani: gli inviti battesimo fai da te, economici ed eleganti, sono fondamentali per far sapere a famiglia e amici di questo appuntamento, senza spendere una fortuna e utilizzando idee originali e simpatiche.

Organizzare il battesimo, infatti, è certo piacevole e solenne, ma anche dispendioso, tra vestiti, confetti, decorazioni e catering. Risparmiare sugli inviti, senza abdicare all’eleganza, è uno dei modi per far quadrare i conti, ma anche per personalizzare questa card con colori e immagini mai banali.

Basta organizzarsi con un po’ di anticipo, acquistando tutto il materiale e trovando il tempo per realizzarli: scegliendo le idee facili o semplificando un po’ le proposte, anche chi non è un esperto di home made riuscirà a fare un ottimo lavoro.

Preparare gli inviti battesimo fai da te è tra l’altro un modo divertente di passare il tempo in famiglia, anche la sera dopo cena davanti alla tv, coinvolgendo magari amici, parenti o gli altri figli più grandi.

Avete poca fantasia? Ecco 7 idee economiche ed eleganti, da declinare in azzuro, in rosa o, perché no, in tanti altri colori “neutri” e anticonvenzionali come l’arancio, il verde, il giallo.

7 inviti battesimo fai da te, economici ed eleganti