Le frasi per il battesimo più belle da dedicare sono utili non solo per i biglietti di auguri degli ospiti, ma anche – a seconda delle loro intenzioni – per impreziosire gli inviti al battesimo o i cartoncini che accompagnano le bomboniere.

Del resto, al di là del ricevimento e dei regali, il battesimo è un sacramento fondamentale, il primo, che introduce il bimbo e la bimba nella grande comunità che è la Chiesa. Durante il rito del battesimo moderno, per Cattolici e Ortodossi, si rinuncia a Satana e si professa il credo in Cristo morto e risuscitato, liberandosi così dal peccato originale generato dal comportamento di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre e preparandosi ad accogliere lo Spirito Santo.

Al padrino e alla madrina, nel caso di battesimo in tenera età, il compito di guidare il “nuovo” cristiano, insieme ai genitori, nell’educazione religiosa.

Non stupisce, dunque, che le parole da dedicare a questo rito siano intime e solenni al tempo stesso, profonde, benauguranti e cariche di affetto. Possono, però, anche essere simpatiche e originali.

Trovare l’ispirazione può non essere facile: ecco qualche suggerimento per le citazioni e le frasi per il battesimo più belle da dedicare.