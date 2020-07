Contouring labbra: come si fa e quali prodotti usare

Labbra carnose come Angelina Jolie senza bisogno del chirurgo estetico e delle “punturine”? Il contouring labbra è la tecnica make-up che consente di avere una bocca sensuale e a prova di bacio anche senza lip plumper e senza filler.

Non solo contouring viso per affinare i tratti del volto e contouring occhi per ingrandire lo sguardo, ma con un po’ di pratica e i prodotti giusti è possibile imparare a disegnare anche un contorno labbra perfetto, in modo da rendere più polposa la bocca. Il trucco? Creare delle zone di luce e d’ombra per mettere in risalto alcuni punti strategici.

Contouring labbra: come si fa

Le labbra devono diventare come la tela per un pittore: perfettamente pulita e uniforme. Per questo, dopo aver bene idratato con un balsamo labbra , si passa sulla bocca uno strato di correttore o di fondotinta.

, si passa sulla bocca uno strato di correttore o di fondotinta. Un velo di cipria trasparente serve quindi a fissare la base e a contribuire a che il contorno labbra abbia una lunga durata.

serve quindi a fissare la base e a contribuire a che il contorno labbra abbia una lunga durata. Con una matita labbra si definisce bene il contorno delle labbra e per farle sembrare più piene si traccia una riga al centro sia del labbra superiore che di quello inferiore.

si definisce bene il contorno delle labbra e per farle sembrare più piene si traccia una riga al centro sia del labbra superiore che di quello inferiore. Quindi si passa sopra il rossetto più scuro con un pennello con la punta fina, per essere più precisa nell’applicazione e dosare meglio il prodotto. Per dare tridimensionalità alla bocca è sufficiente insistere sull’angolo esterno.

più scuro con un pennello con la punta fina, per essere più precisa nell’applicazione e dosare meglio il prodotto. Per dare tridimensionalità alla bocca è sufficiente insistere sull’angolo esterno. A questo punto si passa il rossetto più chiaro (ma della stessa scala cromatica di quello utilizzato per il contorno) con un pennellino dalla punta morbida, nella zona ancora incolore.

(ma della stessa scala cromatica di quello utilizzato per il contorno) con un pennellino dalla punta morbida, nella zona ancora incolore. Per creare un effetto degradé basta applicare una tinta più scura al centro e quindi sul contorno superiore e inferiore delle labbra.

basta applicare una tinta più scura al centro e quindi sul contorno superiore e inferiore delle labbra. Per completare il trucco si utilizza un gloss trasparente o dello stesso colore del rossetto, per rendere le labbra ancora più pronunciate. Si può anche scegliere si applicare un illuminante al centro delle labbra.

I migliori prodotti per il contouring labbra

Dior Backstage Lip Palette

La palette è composta da tinte neutre, dal nude rosato al bordeaux, che si adatto a tutti i tipi di labbra. La formulazione è ricca di pigmenti, è a lunga tenuta e lascia idratate le labbra. L’effetto coprente si può modulare e abbinando le diverse tonalità si possono intensificare anche i colori all’apparenza più neutri.

Contiene: 3 tonalità di gloss perfetti da soli, come base rimpolpante o come top coat brillante. 3 tonalità di rossetti satinati. 3 tonalità di rossetti mat ultra-pigmentati utilizzabili da soli o come contorno labbra per un effetto degradé.

Prezzo consigliato: 48 euro Acquista ora

Diego Dalla Palma L’Art de Triomphe Palette

Una preziosa palette di rossetti dalle diverse formulazioni, con finish matt, satinati e luminosi. Le nuances sono adatte per qualsiasi tipo di make up e incarnato. Il pennellino con doppia setola consente un’applicazione precisa.

Contiene: Dusky pink, Cranberry, Crimson e Deep coral

Prezzo consigliato: 35,90 euro Acquista ora

Guerlain lip contouring palette KissKiss from Paris

Palette per il contorno labbra composta da un primer e tre tonalità per disegnare il contorno labbra e creare una gradazione di colore per un look carnoso. I due applicatori vengono utilizzati per ogni fase del trucco. Le sfere di acido ialuronico rimpolpano le labbra. Il burro di mango idrata le labbra. L’olio di mirra di Commiphora ne leviga la superficie. Disponibile in due armonie.

Contiene: un primer labbra e tre lipstick

Prezzo consigliato: 59 euro