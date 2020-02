Coronavirus: Fendi mette in vendita una mascherina griffata, ma non è l’unica

Che in Italia sia scoppiato l’allarme Coronavirus è ormai ufficiale, dopo aver avuto notizia dei saccheggi di supermercati presi d’assalto per quanto concerne tutti i generi alimentari di prima necessità. E se mascherine e gel disinfettanti sono ormai merce rara, c’è chi si è attrezzato per cavalcare la mania proponendo materiale griffato. È questo il caso di Fendi, che ha proposto la propria versione della mascherina in seta Monogram.

Venduta sul sito “luisaviaroma” al prezzo di 190 euro è già andata a ruba, probabilmente comprata da qualche collezionista esaltato dall’allarme epidemico. Tuttavia l’idea non è nata sull’onda della preoccupazione per il virus, ma era già stata concretizzata l’anno scorso durante una sfilata a Shangai, non a caso in Cina.

Riproposta dalle boutique Fendi anche in Italia, inizialmente non aveva ricevuto una buona accoglienza. Negli ultimi giorni però, grazie alla diffusione di Covid-19, è andata velocemente sold out online ed è praticamente introvabile, anche sull’e-commerce stesso. Inizialmente era finita addirittura in homepage, ma poi forse l’accessorio, che protegge dal contagio le persone che circondano chi la indossa, è finito nelle pagine interne per una questione di mera opportunità mediatica.

Tuttavia non è stata solo Fendi ad aver sintetizzato questo concept che fa flirtare moda e medicina: anche Marcelo Burlon ha proposto una sua versione, immettendola sul mercato a un costo più contenuto, 70 euro, mentre più alto è il prezzo chiesto dal brand Off-White, che le vende a 115 euro.

Bisogna dunque considerare la necessità di un simile accessorio, considerando che su piattaforme più “umili” come eBay è possibile trovare pacchetti da 50 mascherine monouso, adatte anche all’attività medica, al costo di 100 euro, facilmente ammortizzabile se l’acquisto è di gruppo.