Triboo e La Colonia lanciano il nuovo e-Commerce di Marcelo Burlon

È un ulteriore passo all’interno del mondo della moda quello compiuto da Triboo, gruppo attivo nel settore e-Commerce e Advertising digitale, e La Colonia, communication & design agency: attraverso NET2B, società controllata da Triboo, è stato infatti completato il progetto del nuovo e-Commerce dello stilista Marcelo Burlon.

Il sito del brand County of Milan è infatti online, rinnovato sia nelle funzionalità che nella veste grafica: si tratta di un’operazione effettuata sotto la direzione artistica dello stesso Burlon e del suo team, volta a offrire all’utente un’esperienza di acquisto online completa, immersiva e coinvolgente.

Il nuovo sito marceloburlon.eu può così vantare un ulteriore modo per comunicare l’identità del brand e il valore fornito al cliente. Per arrivare a tale obiettivo il team di progettazione Triboo UX ha condotto una revisione attenta per valutare e ottimizzare l’esperienza dell’utente in ogni singola pagina del nuovo design dell’e-Commerce.

Quella che si dispiega davanti agli occhi dei visitatori è un’esperienza piacevole ed efficace, che combina soluzioni visive dirompenti e levigate con un’interfaccia facilmente utilizzabile e una navigazione semplice, chiara e soddisfacente.

Avendo l’opportunità di partire da zero, senza vincoli visivi o tecnologici, durante la fase di design e di sviluppo dell’interfaccia La Colonia ha potuto ripensare da cima a fondo i modi in cui il pubblico interagisce con le immagini, le collezioni, i prodotti del brand,

Il nuovo sito di Marcelo Burlon rappresenta in questo modo il primo punto di contatto con il proprio pubblico: è il primo luogo – sia fisico che virtuale – all’interno del quale condividere le collezioni, le collaborazioni, i live dei fashion shows, i video, le ispirazioni e tutti i contenuti legati all’evoluzione di brand.

Marco Giapponese, Direttore Generale di Triboo, commenta con soddisfazione il progetto: “Attraverso il nuovo store online Marcelo Burlon conferma le sue doti di innovatore e la sua spiccata creatività. Questo è un’ulteriore traguardo per NET2B, società del Gruppo specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il mondo streetwear; la nostra missione è quella di soddisfare la curiosità dell’utente attraverso un’esperienza di acquisto unica.”