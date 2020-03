Coronavirus: la dieta da seguire per rinforzare il sistema immunitario

Per cercare di limitare la diffusione del contagio da Coronavirus, tutti i cittadini italiani in questi giorni hanno l’obbligo di restare in casa salvo spostamenti indispensabili e necessari.

Nonostante si sia tra le mura domestiche, l’alimentazione deve essere più che mai accurata soprattutto per rinforzare il nostro sistema immunitario. A dare delle indicazioni specifiche è stata Carla Lertola, ​medico specialista in Scienza dell’alimentazione.

Sul sito dell’AGI la dottoressa consiglia a tutti di seguire una dieta sana senza lasciarsi andare a porzioni esagerate: “Quello che dobbiamo ricordare è mangiare porzioni parche, non ci rinforziamo mangiando di più. Anzi. Dobbiamo mangiare con morigeratezza e riprodurre quel ‘piatto di Harvard’ che altro non è che una ulteriore rappresentazione della nostra piramide alimentare“.

Affinché il nostro organismo si mantenga forte e in salute, è necessario assimilare in maniera equilibrata e variegata una serie di alimenti fondamentali: “Bisogna mangiare una quota di carboidrati, una di proteine in alternanza (carne, pesce, uova, salumi, formaggi, legumi), della verdura in buona quantità, dando la preferenza ad alimenti freschi con porzioni da ristorante“.

Nello specifico, ecco le vitamine di cui dobbiamo fare incetta in questo periodo e i cibi in cui è possibile trovarle: