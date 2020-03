Madonna cancella il tour Madame X a causa del Coronavirus

Non c’è pace per Madonna in queste ultime settimane. Dopo i problemi di salute conseguenti alla caduta dal palco durante uno degli ultimi concerti, la popstar è stata costretta a cancellare anche le ultime tappe del tour Madame X a causa del Coronavirus.

Motivo del blocco dei live sono le misure di sicurezza prese dalle autorità francesi per evitare il diffondersi dell’epidemia, con restrizioni severe per quanto riguarda gli assembramenti di persone durante gli eventi pubblici.

La cantante 61enne ha dovuto infatti accettare la nuova normativa che vieta il raggruppamento di più di mille persone in uno stesso locale. I due ultimi concerti si sarebbero dovuti tenere a Parigi, location in cui è facile supporre si sarebbero ritrovate più di un migliaio di persone a notte.

In un comunicato ufficiale l’artista ha dichiarato che “Live Nation è spiacente di annunciare che le due performance finali del Madame X tour, in precedenza rinviate al 10 e 11 marzo, sono state cancellate“. Madonna infatti aveva già dovuto cancellare e rinviare varie date a causa della ferita al ginocchio, che si era riacutizzata dopo la caduta.

In tutto erano state cancellate in precedenza altre tre serate nella capitale francese, e in tutto 14 show previsti nel resto delle tappe del tour. Madonna aveva rivelato di doversi impegnare per 6 ore al giorno in attività di riabilitazione a causa del suo malessere, che si era riacutizzato durante i viaggi attraverso gli Stati Uniti e a Lisbona.

I medici, aveva dichiarato la cantante, le avevano infatti consigliato di prendersi un giorno di riposo dopo ogni concerto, non essendo più il suo corpo in grado di reggere lo sforzo. Madonna aveva tentato un programma consistente in due concerti alternati a un giorno di riposo, ma le circostanze hanno dimostrato che avrebbe fatto meglio a seguire il parere dei medici.

E ora è arrivata la cancellazione delle tappe finali del tour che la vedeva impegnata in una sorta di rappresentazione ispirata al teatro francese. Uno stop obbligato, dunque, ma che potrebbe fare molto bene alla salute seriamente compromessa di Madonna Louise Veronica Ciccone.