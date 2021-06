Crema colorata gambe: come si applica e quali sono le migliori

Con l’arrivo dell’estate e del caldo sale la voglia di scoprire centimetri di pelle, e con essa cresce anche il desiderio di avere un tono della pelle omogeneo e ambrato su tutto il corpo. Spesso si pensa erroneamente che prodotti come la crema colorata per le gambe servano solo in contesti estivi per simulare il colore dell’abbronzatura. Non è così.

Le creme colorate uniscono l’utile al dilettevole, con formulazioni idratanti e allo stesso tempo leggermente pigmentate, utili per minimizzare alcune imperfezioni come piccoli lividi, discromie e capillari rotti, e non per forza per ottenere un colorito scuro simile a quello dell’abbronzatura estiva.

Come applicare la crema colorata gambe

Una buona crema colorata per le gambe funziona come una crema colorata per qualsiasi altra parte del corpo, ad esempio le bb cream per il viso. Spesso infatti si parla proprio di bb cream per gambe. La differenza a volte sta nell’applicazione, per le gambe infatti risultano molto pratici le creme colorate spray, che permettono un’applicazione omogenea senza sbavature.

Come applicare correttamente quindi una crema colorata sulle gambe? Non c’è una regola assoluta ma basta tenere a mente che la sua funzione somiglia a quella di un fondotinta, quindi:

va distribuita in modo omogeneo su tutta la lunghezza della gamba, senza tralasciare parti meno in vista come la zona dietro le ginocchia oppure le caviglie;

su tutta la lunghezza della gamba, senza tralasciare parti meno in vista come la zona dietro le ginocchia oppure le caviglie; per praticità si può cominciare proprio dal basso, dalla caviglia, e procedere salendo fino alla coscia;

proprio dal basso, dalla caviglia, e procedere salendo fino alla coscia; l’importante è scegliere una crema del colore adeguato in base al sottotono della pelle e applicarla in modo uniforme, insistendo sui punti più critici dove spuntano piccoli inestetismi da mascherare.

Le migliori creme colorate per le gambe

Ora che abbiamo capito a cosa servono e come vanno applicate, vediamo insieme alcune delle migliori creme colorate per le gambe disponibili in commercio.

Biopoint Body Care BB Cream incarnato uniforme

Questa crema è caratterizzata da una particolare texture bianca che si trasforma a contatto con la pelle: con un leggero massaggio sprigiona tutto il suo pigmento colorato. Apporta 24h di idratazione continua e una leggera coprenza. Si adatta al tono naturale della pelle. Contiene acido ialuronico e vitamina E, e possiede proprietà antiossidanti. È arricchita anche con luminescina, in grado di donare radiosità e splendore alla pelle fin dalla prima applicazione. È senza oli minerali e alcol ed è dermatologicamente testata.

Disponibile su Farmacia Igea a 14,9o euro Acquista ora

This Works Skin Miracle Gambe Perfette

Questo spray è formulato per combattere imperfezioni, discromie e cicatrici sulle gambe, contiene un potente complesso a base di vitamina C ed E per uniformare la tonalità cutanea e ristrutturare, contiene anche l’arnica che aiuta a decongestionare lividi ed ecchimosi.

Disponibile su LookFantastic a 28,95 euro Acquista ora

Sally Hansen Airbrush Legs Lotion

È una formula ad assorbimento rapido che non unge e che lavora per levigare e perfezionare il colorito delle gambe. È arricchita con estratto di palmaria per ammorbidire la pelle. Consiste in un trucco leggero e colorato per le gambe, offre una leggera abbronzatura naturale resistente all’acqua.

Disponibile su LookFantastic a 10,95 euro Acquista ora

Collistar Gocce Magiche Corpo-Gambe

Con poche gocce di questo prodotto, in meno di un’ora la pelle assume un’intensa e luminosa abbronzatura, simile a quella che si ottiene dopo una giornata passata in spiaggia. La sua formula esclusiva sfrutta le proprietà del DHA Rapid, che dimezza i tempi di colorazione della pelle e garantisce un risultato particolarmente rapido, naturale e uniforme, senza rischio di antiestetiche macchie. Le gocce magiche di Collistar inoltre sono elasticizzanti, si stendono con pochi gesti e si assorbono subito. Consentono di vestirsi subito dopo l’applicazione.

Disponibile su Douglas a 19,57 euro Acquista ora