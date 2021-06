Lenitivo, rinfrescante e anti age: i potenti benefici del doposole

Dopo una giornata trascorsa in spiaggia o in piscina la pelle non è soltanto disidratata e arrossata, ma sottoposta a notevole stress ossidativo: il doposole è il prodotto giusto per nutrirla e donarle la giusta idratazione.

Il doposole è un prodotto cosmetico fondamentale per calmare e riparare la pelle danneggiata dopo l’esposizione ai raggi UV. È disponibile in diverse formulazioni (gel, creme, latte o balsamo), ognuna delle quali è pensata per adattarsi ai diversi tipi di epidermide.

Scopriamo come applicarlo sulla pelle, quale acquistare e come funziona un doposole fai da te.

Doposole: a cosa serve?

L’obiettivo di una crema doposole, non è quello di mantenere la pelle abbronzata più a lungo, ma di ridarle nutrizione e benessere. L’azione dei raggi UV secca e disidrata la pelle, facendole produrre più radicali liberi e conseguentemente un’accelerazione dell’invecchiamento cutaneo.

Dopo una giornata sotto il sole, la pelle perde di elasticità e sul viso, con il passare del tempo, le rughe diventano più evidenti, soprattutto nella zona del contorno occhi. Per evitare che ciò accada, l’uso degli occhiali da sole è quasi indispensabile quando ci si espone ai raggi UV così come usare quotidianamente una buona crema idratante viso con fattore protettivo.

Il doposole serve, oltre che a rinfrescare la pelle e a lenire gli arrossamenti, anche a riparare i danni cellulari provocati dai raggi ultravioletti. Per questo, è importante scegliere un prodotto che abbia un buon INCI e che si adatti alle specifiche esigenze della pelle. Inoltre, un doposole serve:

a non far perdere troppa acqua alla cute: rinforza il film idrolipidico cutaneo e non compromette la funzione barriera che svolge la pelle proteggendola dall’ambiente esterno;

a decongestionare e calmare la pelle: ripristina le normali funzioni autoriparatrici della pelle grazie alla sua funzione antiradicalica e anti-age;

Attenzione, perché il doposole non ha proprietà curative in caso di ustioni né effetti protettivi nei confronti dei raggi UV: utilizzare il doposole, quindi, non vuol dire evitare le creme solari durante l’esposizione.

Come applicare il doposole

Scopriamo quando e come applicare il doposole in base alle esigenze della pelle:

il doposole va applicato dopo l’esposizione al sole , preferibilmente dopo aver fatto una doccia che pulisca la pelle dal sudore e da residui salmastri o di altre creme che potrebbero ostacolarne l’assorbimento da parte della pelle;

, preferibilmente dopo aver fatto una doccia che pulisca la pelle dal sudore e da residui salmastri o di altre creme che potrebbero ostacolarne l’assorbimento da parte della pelle; l’applicazione dovrebbe essere ripetuta nel momento in cui si sente quella sensazione della “pelle che tira”;

nel momento in cui si sente quella sensazione della “pelle che tira”; il doposole specifico per il viso può essere usato anche come base, quindi prima di stendere il fondotinta solare scelto per la stagione estiva;

il doposole va usato anche dopo ogni trattamento abbronzante con lampade solari;

il cosmetico si applica su pelle asciutta e detersa: massaggiate delicatamente dal basso verso l’alto con movimenti circolari su tutto il corpo fino a completo assorbimento;

il doposole si può utilizzare anche per prolungare l’effetto sun kissed degli autoabbronzanti e per mantenere la cute idratata a lungo.

Le tipologie di doposole

Nei prodotti dedicati alla post abbronzatura, come i doposole, sono presenti ingredienti di origine vegetale aventi proprietà lenitive e rinfrescanti come l’aloe vera, l’estratto di camomilla, la provitamina B5 e la calendula (con leggera azione calmante).

Ma non solo: le creme aftersun contengono gli stessi principi attivi delle creme idratanti: acqua, sostanze grasse come l’olio di mandorla, altri idratanti e umettanti. A seconda del fototipo della pelle, in commercio sono disponibili diverse tipologie di doposole. Vediamo quali sono:

crema doposole : ha una consistenza corposa e molto ricca ed è consigliato per chi ha la pelle estremamente secca e ha bisogno di una profonda idratazione;

: ha una e molto ricca ed è consigliato per chi ha la pelle estremamente e ha bisogno di una profonda idratazione; spray doposole : dalla c onsistenza liquida o semi-liquida , sono disponibili in due diverse formulazioni, oleosa o fluida . Si spruzzano direttamente sulla pelle dopo la doccia per una sensazione immediata di freschezza. Perfetti per chi ha poco tempo ma vuole nutrire la pelle dopo una giornata trascorsa sotto il sole;

: dalla c , sono disponibili in due diverse formulazioni, . Si spruzzano direttamente sulla pelle dopo la doccia per una sensazione immediata di freschezza. Perfetti per chi ha poco tempo ma vuole nutrire la pelle dopo una giornata trascorsa sotto il sole; latte doposole : dalla consistenza simile alla crema ma più fluida , il latte ha proprietà lenitive ed emollienti. Ottimo per ammorbidire la pelle secca e arrossata, ideali per pelli medio-grasse ;

: dalla consistenza simile alla crema ma più , il latte ha proprietà lenitive ed emollienti. Ottimo per ammorbidire la pelle secca e arrossata, ideali ; gel doposole : caratterizzato da una texture molto leggera, è pensato per chi ha una pelle grassa. Infatti, è facilmente assorbibile e non lascia una sensazione oleosa sull’epidermide;

: caratterizzato da una texture molto leggera, è pensato per chi ha una pelle grassa. Infatti, è facilmente assorbibile e non lascia una sensazione oleosa sull’epidermide; olio doposole: è pensato per esaltare la bronzatura al massimo. Gli oli sono ideali per chi ha la pelle tendenzialmente secca e necessita di un’idratazione intensa e immediata.

Doposole fai da te: funziona?

Sublimare il colore della pelle abbronzata con un doposole fai da te funziona davvero? Sono molte le ricette homemade che spiegano come realizzare un prodotto aftersun comodamente a casa e con pochi ingredienti naturali. Ma, rispetto ai classici prodotti post abbronzatura, questi, svolgono la stessa funzione rinfrescante e lenitiva?

Tutto dipende dagli ingredienti utilizzati. Per esempio, un prodotto naturale al 100% può contribuire a lenire la pelle arrossata dal sole. È il caso del gel di aloe vera, una pianta ricca di proprietà antiossidanti e rigeneranti, ideale nel lenire scottature causate dai raggi UV.

Altro fattore da considerare nella composizione dei prodotti aftersun homemade per risultare funzionale è il rispetto del pH naturale della pelle e, dunque, essere priva di allergeni, parabeni, siliconi e profumi.

Un prodotto fai da te può presentare l’inconveniente, rispetto alla normali creme commerciali, del fattore protettivo non sempre a lunga tenuta e della poca resistenza all’acqua.

C’è di vero che un prodotto fai da te funziona se viene realizzato al momento e solo con prodotti biologici e naturali. In caso di pelle delicata o con particolari caratteristiche, si consiglia sempre di rivolgersi a un dermatologo di fiducia.

I migliori doposole

Abbiamo selezionato i migliori 6 prodotti post abbronzatura per una pelle idratata e sana da mattina a sera, da acquistare direttamente online in base al proprio tipo di epidermide.

Filorga UV-Bronze Après Soleil – Gel

Un gel a tripla azione dalla leggera e rinfrescante texture che calma e lenisce la pelle dopo l’abbronzatura. Arricchito con un’associazione di quattro oli essenziali: argan, albicocca, mandorle e avocado, nutre e idrata intensamente la pelle prolungando l’abbronzatura. Prezzo consigliato: 18,95 euro Acquista ora

NUXE Sun – doposole viso e corpo

Il prodotto post abbronzatura viso e corpo di NUXE rende la pelle morbida, vellutata e perfettamente idratata. Ha una fragranza tipicamente estiva e aiuta a riparare la pelle grazie alla formula delicata priva di parabeni. Dalla texture fluida, il latte setificante NUXE lenisce l’epidermide rinfrescandola. Prezzo consigliato: 21,95 euro Acquista ora

Caudalie Divine Oil

Caudalie Divine Oil è un trattamento per coccolare pelle, capelli e unghie con problemi di secchezza e dopo una giornata di esposizione ai raggi UV. L’olio di argan rafforza le cellule della pelle, mentre l’olio extra vergine di ibisco impedisce la perdita d’idratazione. Lascia la pelle morbida ed elastica. Prezzo consigliato: 20,45 euro Acquista ora

Holika Holika – Aloe 99% Soothing Gel

La sua formula in gel ripristina i livelli di idratazione per alleviare arrossamenti e infiammazioni, eliminando qualsiasi traccia di aridità. Adatto per tutto il corpo come trattamento doposole, può essere usato anche sui capelli come trattamento di bellezza per ammorbidirli e migliorarne l’elasticità. Prezzo consigliato: 10,45 euro Acquista ora

Spray fluido Doposole Lenitivo Rinfrescante – Collistar

Dalla texture leggera e di facile assorbimento, lo spray latte doposole Collistar si applica in pochi istanti grazie allo speciale microvaporizzatore e lascia la pelle subito morbida e levigata, donandole un piacevole senso di freschezza e comfort. Contiene vitamina E e fitoestratti che calmano bruciori e arrossamenti. Prezzo consigliato: 24,49 euro Acquista ora

Golden Tan Maximizer – Lancaster

Il Tan Activator Complex Lancaster con olio di Buriti di origine naturale, intensifica la produzione di melanina per un abbronzatura dorata, uniforme e duratura. L’emulsione rinfrescante doposole è formulata con un complesso riparatore che rende morbida la pelle istantaneamente lasciandola idratata e riducendo il rischio di spellatura. Prezzo consigliato: 30,77 euro Acquista ora

Articolo originale pubblicato il 15 giugno 2021