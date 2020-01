Crema occhiaie: come sceglierla e perché

Prodotto di bellezza tra i più utilizzati, la crema occhiaie è indispensabile step nella beauty routine per prendersi cura ogni giorno di questa delicata zona del viso indipendentemente dall’età.

Le occhiaie si manifestano con la comparsa di aloni scuri, tendenti al bluastro, sotto gli occhi. Una buona crema contorno occhi dovrebbe idratare e ammorbidire la cute in profondità, prevenire le rughe grazie alle sostanze antiossidanti presenti tra i suoi ingredienti, evitare i danni del fotoinvecchiamento provocato dall’esposizione alla luce solare utilizzando filtri solari, e proteggere la microcircolazione della zona contorno occhi.

Creme e sieri, come quelli a base di acido ialuronico, aiutano a schiarire i segni e a migliorare il tono della pelle. Efficacissimi poi i patch occhi specifici per ogni necessità che con un’applicazione anche di pochi minuti consentono di ottenere effetti miracolosi. Tra i rimedi fai da te per alleviare le occhiaie e i gonfiori sotto gli occhi utili gli impacchi freddi, con bustine di tè tenute in frigo o direttamente con cubetti di ghiaccio avvolti in una garza.

È possibile, inoltre, mascherare le occhiaie con il make-up: il correttore per gli occhi e il fondotinta aiutano a nascondere infatti le imperfezioni del viso. Vediamo come scegliere la crema occhiaie.