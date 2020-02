Crema punti neri: quali prodotti usare?

Una buona crema punti neri è un valido alleato per chi presenta comedoni sulla pelle del viso, spesso motivo di imbarazzo e insicurezza in moltissimi adolescenti, ma anche in persone adulte.

I punti neri si concentrano di solito nelle aree del corpo in cui sono maggiormente presenti le ghiandole sebacee, ossia naso, mento, fronte e schiena. L’utilizzo di prodotti di bellezza come creme viso e trucchi contenenti ingredienti grassi o oleosi può ostruire i pori dall’esterno impedendo al sebo di uscire dai follicoli, per questo una corretta detersione quotidiana è fondamentale per la pelle a tendenza acneica.

Oltre a questo, una crema punti neri efficace può rivelarsi spesso risolutiva. Senza dimenticare mai che per problemi di salute è indispensabile rivolgersi a uno specialista. Ecco le proposte consigliate dalla redazione.

Effaclar Duo+ Unifiant Idratante di La Roche Posay

Crema idratante ultra-leggera contiene tutti i benefici pluripremiati del trattamento bestseller anti-imperfezioni Effaclar, a cui è stata aggiunta una leggera nuance di colore che lascia sulla pelle un effetto naturale e omogeneo. Penetra nei pori ostruiti per eliminare i punti neri e le altre impurità. Il viso risulterà più pulito e avrà un aspetto più sano e radioso.

Caratteristiche : contiene niacinamide che purifica, soluzione LHA che esfolia e acido salicilico che ripara le cellule danneggiate

per pelli grasse o che tendono alle imperfezioni Pro: non comedogena e senza parabeni

Prezzo consigliato: 17 euro Acquista ora

Crema punti neri: Eucerin DermoPurifyer Oil Control Fluido Opacizzante

Contrasta efficacemente i brufoli ed i punti neri ed aiuta a controllare i bisogni della pelle impura e a tendenza acneica a lungo termine. Tecnologia sebo-regolatrice: riduce la produzione di sebo. La pelle risulta visibilmente più chiara e l’effetto opacizzante che dura a lungo ne migliora l’aspetto.

Caratteristiche : contiene acido Salicilico, ad azione antibatterica e comedolitica, che aiuta a ridurre le impurità e a prevenirne la ricomparsa, Licocalcone A, che calma le irritazioni e le infiammazioni della pelle e riduce il rossore, le particelle opacizzanti forniscono un effetto anti-lucidità per 8 ore senza ostruire i pori

per pelli impure Pro: può essere usato durante la gravidanza

Prezzo consigliato: 15 euro Acquista ora

Vichy Phytosolution crema punti neri

Trattamento correttivo quotidiano doppia azione arricchito con ingredienti di origine naturale, con una doppia azione sulla pelle. Efficacia locale su pori, punti neri e brufoli e globale sulla qualità della pelle:

Caratteristiche : idrata per 24h, regola il sebo e riduce la visibilità dei pori. Fortifica la pelle, protegge da agenti esterni

: per pelle a tendenza acneica Pro: la texture ultra-leggera si applica e assorbe facilmente. Non unge

Prezzo consigliato: 17 euro Acquista ora

Bioderma Sébium Global

Trattamento che elimina punti neri e imperfezioni, agendo biologicamente sulle loro cause e conseguenze.

Caratteristiche : a combinazione inedita brevettata Bakuchiol + il brevetto Fluidactiv aiuta la pelle a regolare la qualità sei suoi acidi grassi, per ricreare un sebo simile a quello di una pelle sana e a prevenire efficacemente la comparsa di imperfezioni e punti neri su viso e naso

: per pelle a tendenza acneica con punti neri e imperfezioni Pro: ipoallergenico, senza parabeni, non comedogenico

Prezzo consigliato: 17 euro Acquista ora