Le migliori creme viso per la notte

La notte è una potente alleata della bellezza della pelle, per questo è importante non dimenticare di applicare una delle tante creme viso per la notte a disposizione nel mercato. La minor esposizione alle aggressioni esterne consente il potenziamento dei meccanismi di auto-riparazione cutanea, l’accelerazione del rinnovamento cellulare e la massima funzionalità della microcircolazione.

La pelle rimane più ricettiva ai benefici dei principi attivi contenuti nei trattamenti. Durante il sonno è dunque il miglior momento, grazie alle creme viso per la notte, per aiutare la pelle a idratarsi e rigenerarsi e per agire sulle rughe d’espressione, superficiali, da disidratazione o profonde.

Di notte, dato che la nostra pelle lavora tantissimo, a differenza di tutti gli altri organi, dobbiamo darle un supporto valido attraverso dei prodotti che vadano a rafforzare il rinnovamento cellulare. Ecco le 7 migliori creme viso per la notte provate dalla redazione di DireDonna.

1. Filorga Time Filler Night

Trattamento multi-funzione e multi-attivo per la notte. Contiene un potente acceleratore di elastina d’origine vegetale, che aumenta “l’effetto rebound“ dei tessuti e limita la comparsa delle rughe del sonno. Un estratto di Passiflora, ricca di flavonoidi che proteggono dallo stress ossidativo, favorisce la funzionalità del drenaggio linfatico e la microcircolazione cutanea per eliminare le tossine e decongestionare la pelle per un’azione detossificante notturna.

Principi attivi : il complesso levigante notturno Express-Recover associa un booster di elastina a un detossinante cutaneo per avere i tratti distesi e un incarnato più fresco e luminoso fin dal risveglio

: il complesso levigante notturno Express-Recover associa un booster di elastina a un detossinante cutaneo per avere i tratti distesi e un incarnato più fresco e luminoso fin dal risveglio Pro: Notte dopo notte, tutti i tipi di rughe sono levigati, il viso appare ringiovanito

Prezzo consigliato: 62 euro. Qui per acquistare su Amazon.

2. Sisley Crème Collagène et Mauve

Trattamento rassodante da notte specialmente formulato per restituire alla pelle stanca un aspetto più giovane. Applicato quotidianamente, aiuta ad attenuare le rughe e i piccoli segni e dona alla pelle vitalità e tono, per un aspetto più giovane e compatto. La sua delicata texture in crema lascia la pelle morbida e con una piacevole sensazione di confort.

Principi attivi : il collagene solubile aiuta a contrastare i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo (perdita di tono, rughe). La Malva lenisce l’epidermide stanca

: il collagene solubile aiuta a contrastare i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo (perdita di tono, rughe). La Malva lenisce l’epidermide stanca Pro: la pelle ritrova la sua vitalità e un aspetto più compatto

Prezzo consigliato: 159 euro. Qui per acquistare su Amazon.

3. Madara Miracle Total Renewal Night

Crema notte rigenerante ricca e nutriente, di facile assorbimento, lavora durante il sonno per ammorbidire, idratare e rigenerare la pelle. Ricostruisce il collagene dermico e le fibre di elastina, inoltre attiva i processi di ringiovanimento delle cellule, garantendo una pelle più liscia, riposata e luminosa.

Principi attivi : formulata con la linfa di betulla e il riparatore cellulare Bio-Complex che si compone di sette piante che favoriscono il ringiovanimento del collagene della pelle, tutte raccolte nella regione del Nord

: formulata con la linfa di betulla e il riparatore cellulare Bio-Complex che si compone di sette piante che favoriscono il ringiovanimento del collagene della pelle, tutte raccolte nella regione del Nord Pro: accelera il rinnovamento cellulare, ripara e protegge

Prezzo consigliato: 49 euro.

4. Lierac Supra Radiance Crema Notte Detossificante

Ispirato alle sleeping creams asiatiche, questo balsamo in gel è insieme fresco e avvolgente. Arricchito con squalano, glicerina e burro vegetale, la sua texture dall’effetto levigante immediato dona anche un confort estremo. Da applicare come una maschera e lasciare in posa durante la notte per un’azione rinnovatrice potenziata.

Principi attivi : tecnologia mirata a base di Marrubio bianco, detossificante, antiossidante e riattivatore cellulare, e del complesso Hyalu-3, che rimpolpa in profondità e leviga insieme

: tecnologia mirata a base di Marrubio bianco, detossificante, antiossidante e riattivatore cellulare, e del complesso Hyalu-3, che rimpolpa in profondità e leviga insieme Pro: al risveglio, la pelle appare distesa, morbida e luminosa

Prezzo consigliato: 67,50 euro. Qui per acquistare su Amazon.

5. Carita Jeunesse Originelle Nuit

Trattamento anti-età multi-rivitalizzante che preserva la giovinezza della pelle agendo sulle cause dell’invecchiamento cutaneo. Stimola l’elasticità cutanea, contrasta le rughe e nutre la pelle. La sua consistenza morbida ed avvolgente la rende uno straordinario trattamento serale per rivelare al mattino un viso dai tratti distesi e dall’aspetto fresco e riposato.

Principi attivi : il Lift Origin agisce sull’equilibrio della pelle per aiutare a limitare e a correggere la perdita di tonicità e di elasticità cutanee

: il Lift Origin agisce sull’equilibrio della pelle per aiutare a limitare e a correggere la perdita di tonicità e di elasticità cutanee Pro: al risveglio i tratti sono distesi, la pelle appare più compatta, più tonica, come rimpolpata

Prezzo consigliato: 130 euro. Qui per acquistare su Amazon.

6. Caudalie Crema Notte Glicolica

Questa crema illuminante agisce come un peeling delicato durante il riposo notturno per garantire una pelle luminosa al risveglio. Notte dopo notte, le macchie sono visibilmente ridotte e l’incarnato è uniforme. La sua fragranza fitoaromatica, fresca e delicata, associa le note verdi di bergamotto, arancia dolce, mandarino e legno di limone.

Principi attivi : l’olio di vinaccioli d’uva, ricco di omega 6 e vitamina E, è un eccellente antiossidante che rigenera e nutre la pelle

: l’olio di vinaccioli d’uva, ricco di omega 6 e vitamina E, è un eccellente antiossidante che rigenera e nutre la pelle Pro: corregge le macchie, ridona splendore e luminosità, rende l’incarnato uniforme, affina la grana della pelle e idrata

Prezzo consigliato: 33,60 euro. Qui per acquistare su Amazon.

7. Resultime Crema Notte Rassodante alla Micro-Elastina

Notte dopo notte, crea una vera e propria riserva di Micro-Elastina in grado di nutrire e donare elasticità alla pelle del viso che, al risveglio, appare più distesa, liscia e levigata. La sua efficacia prosegue anche durante il giorno in quanto un attivo anti-glicazione continua a proteggere le fibre di Elastina e di Collagene.

I primi risultati sono visibili subito dopo l’applicazione: la pelle si rassoda e la sensazione di compattezza e tonicità è immediata.

Secondo test clinici più dell’80% delle utilizzatrici riscontra un’efficace azione levigante, un aumento della tonicità e un’importante azione riparatrice dei tessuti.

Principi attivi : la speciale formulazione favorisce l’attivazione del metabolismo cellulare durante le ore di riposo grazie a un attivo cronobiologico

: la speciale formulazione favorisce l’attivazione del metabolismo cellulare durante le ore di riposo grazie a un attivo cronobiologico Pro: la particolare texture rende questa crema adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche a quelle più esigenti, donando morbidezza e una sensazione di benessere e comfort assoluto

Prezzo consigliato: 59,50 euro. Qui per acquistare su Amazon.