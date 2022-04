“Noi. 11 mesi” si legge sotto i teneri scatti pubblicati su Instagram da Cristina Chiabotto, che la ritraggono felice insieme alla figlia Luce, avuta con il marito Marco Roscio il 7 maggio del 2021.

Non è la prima volta che la showgirl e conduttrice italiana dedica dolci parole d’affetto alla primogenita sui social. “9 mesi di meraviglia con te” e “Grazie 2021 per il dono più bello: la nostra famiglia“, aveva scritto su Instagram nei mesi scorsi.

Il canale social era stato utilizzato dall’ex Miss Italia per annunciare la nascita della figlia: “7-05-2021. Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita, e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma“.

Nel gennaio 2021, in un’intervista a Verissimo, Chiabotto – ancora in dolce attesa – aveva raccontato a Silvia Toffanin le emozioni legate alla prima gravidanza.

“Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera“, le parole della conduttrice, che proprio a causa della pandemia ha perso la sua amata nonna. Ricordandola, Cristina Chiabotto aveva aggiunto: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid lo scorso maggio. Per me lei era tantissimo, era una donna piena di sorrisi. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva“. La piccola Luce ha anche un secondo nome, Maria, lo stesso della sua bisnonna.