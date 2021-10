Le Iene di Italia 1 sono tornate! Martedì 5 ottobre 2021 in prima serata parte la 25esima stagione dello storico programma di inchieste creato da Neri Parenti. Molte le novità dello show, la più interessante riguarda la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica. Al fianco di Nicola Savino, presenza fissa insieme alla Gialappa’s Band, sul palco si alternano dieci donne, ognuna con un universo femminile da raccontare.

Le nuove presentatrici, appartenenti a campi diversi del mondo dello spettacolo, sono Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Ad aprire le danze della prima puntata è la cantante di Vertigine, il suo ultimo singolo uscito il 24 settembre 2021, che ha già dato prova di essere credibile in questo ruolo sul palco di Sanremo. Tanti i nuovi servizi che vengono presentati: da Roberta Rei volata in Messico per avere notizie su Dayane Mello nel reality show A Fazenza, sino agli scherzi al tiktoker Khaby Lame e a Paolo Ciavarro.

Il programma, inoltre, dà il benvenuto anche a una nuova Iena, il campione di pugilato Clemente Russo, pronto ad aiutare i cittadini truffati. Sono tante quindi le novità per questa trasmissione che si preannuncia esplosiva anche in questa edizione e che come da tradizione ha affidato ancora una volta la sua guida alle donne dopo essere già stata traghettata con successo da personaggi come Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa, Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto e Geppi Cucciari.