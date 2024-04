I 47 anni di Ambra Angiolini con i figli e l’ex compagno Francesco Renga

Ambra Angiolini ha spento 47 candeline: oggi, 22 aprile 2024, la showgirl compie gli anni e, per l’occasione, ha deciso di festeggiare insieme alla sua famiglia al completo.

La doppia festa è iniziata ieri sera in un locale di Brescia insieme alla figlia Jolanda, al figlio Leonardo e all’ex compagno Francesco Renga, ed è poi continuata in un locale di Milano. Come spiegato molte volte dai diretti interessati, infatti, i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro relazione.

A sorpresa, poi, la primogenita dell’ex coppia e l’attuale compagno della showgirl, Filippo Carrante, hanno organizzato una serata karaoke milanese all’insaputa di Ambra Angiolini. Ad immortalare la ‘seconda serata’ è stata proprio la stessa Jolanda Renga, che ha postato su Instagram alcune foto e video della festa: nella clip, vediamo famiglia e amici esibirsi in un divertente karaoke mentre indossano delle orecchie luminose. “Compleanno parte seconda”, ha scritto quindi la showgirl nel post Instagram condiviso. “Di questo sono fatta”.

Un periodo sereno per Ambra Angiolini, da qualche tempo protagonista di un intenso monologo teatrale dal titolo Oliva Denaro. Tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone, lo spettacolo sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico anche grazie alle tematiche affrontate: Oliva Denaro è infatti ispirato alla vicenda di Franca Viola, che negli anni Sessanta si rifiutò di sottostare al matrimonio riparatore con l’uomo che l’aveva violentata.

“Questa è la mia città – ha detto qualche giorno fa dal palco del Teatro Santa Giulia di Brescia – e sono felice di tornarci con uno spettacolo che vuole essere un invito alla riflessione su un tema che, purtroppo, è di perenne attualità”.