Demi Moore e Bruce Willis: folle e colorata quarantena insieme per i due ex

Le difficoltà aiutano a scoprire quali sono le persone su cui è possibile contare davvero, e in questo periodo non c’è problema più grande di quello provocato dal Coronavirus. Ne stanno facendo esperienza anche due tra gli ex più celebri di Hollywood, ovvero Demi Moore e Bruce Willis, che, come sapranno i loro follower, hanno scelto di trascorre questo periodo insieme.

I due si sono separati nel 2000 dopo un matrimonio durato 13 anni, quindi due decenni fa. Tuttavia la coppia è rimasta in termini molto più che amichevoli, come dimostrano bene le foto che compaiono in queste settimane sui loro profili.

Demi e Bruce hanno dunque pensato di rendere ancora più festosa la quarantena in famiglia – sono presenti in casa anche le tre figlie Rumer, di 31 anni, Scout, di 28, e Tallulah, di 26 – con una serie di scatti in cui elaborano coreografie coloratissime con completi perfettamente coordinati.

Dopo una fotografia che vede tutta la famiglia insieme con dei pigiami a righe, quasi da carcerati da fumetti, la 57enne attrice ha pubblicato una nuova immagine. Questa volta la famiglia è riunita in salotto, seduta sull’enorme divano, con in mano una copia del libro How to Rule the World from Your Couch (“come dominare il mondo dal tuo divano”) di Laura Day. Insieme a loro anche il fidanzato di Tallulah, Dillon Buss, e quello di Scout, Jake Miller.

Molti fan in ogni caso si sono chiesti come mai Bruce non stia passando questo complicato momento insieme alla moglie e ai suoi figli più piccoli. In ogni caso la consorte dell’attore, Emma, ha svelato che supporta pienamente la decisione, tanto da commentare frequentemente con messaggi d’affetto le foto di Demi.

La 41enne ha condiviso alcune immagini delle figlie di Bruce – Mabel ed Evelyn, di otto e cinque anni rispettivamente – per mostrare a tutti come tengano allegro tutto il vicinato.