Demi Moore e Bruce Willis: svelato il motivo della loro quarantena insieme

È da alcune settimane che gli amanti del gossip si stanno scervellando su uno dei misteri più leggeri prodotti dalla pandemia da Coronavirus: come mai Bruce Willis e Demi Moore, ex da oltre un decennio dopo essere stati una coppia d’oro di Hollywood, stanno trascorrendo la quarantena insieme? Certo, i due hanno avuto tre figlie insieme, ma l’attore è sposato e ha una nuova famiglia.

I più maliziosi avranno pensato a un ritorno di fiamma, anche considerando le tante fotografie postate sui social dai membri della famiglia, in cui è documentata la bella intesa e la calorosa atmosfera che si respira nella grande casa che si trova in Idaho.

A svelare l’arcano è però la figlia Scout, che insieme alle sorelle Tallulah e Rumer (con rispettivi compagni) vivono sotto lo stesso tetto in attesa che si allentino le misure di sicurezza. Durante un podcast di auto-aiuto intitolato Dopey la ragazza ha svelato che insieme a loro ci sarebbe dovuta essere Emma Heming Willis, l’attuale moglie di Willis.

La donna sarebbe stata invitata insieme alle due figlie Mabel ed Evelyn, di otto e cinque anni, ma un incidente ha impedito che il trio si mettesse in viaggio. La più piccola avrebbe infatti dato un calcio a un ago mentre si trovava in un parco, ferendosi il piede.

Così la madre è dovuta restare in attesa a Los Angeles, aspettando pazientemente i risultati dopo averla portata al pronto soccorso. Bruce Willis era già arrivato in Idaho, a quel tempo, per cui non avrebbe potuto far niente. Purtroppo in quel momento è entrato in vigore il lockdown, separando temporaneamente le due famiglie.

Sono infatti svariate settimane che l’attore non vede la moglie e le figlie, nato dal matrimonio celebrato ormai 11 anni fa. 20 invece gli anni trascorsi dal divorzio con Demi Moore, un evento che però non ha impedito ai due divi di mantenere un rapporto più che amichevole, anche per il bene delle figlie.

Scout in effetti ha ammesso che è molto divertente e commovente avere con sé entrambi i genitori, proprio nella casa in cui sono state allevate da piccole.