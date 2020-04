Demi Moore e Bruce Willis in quarantena insieme

Pur essendo divorziati da tempo, Demi Moore e Bruce Willis hanno deciso di trascorrere l’autoisolamento preventivo nella stessa casa insieme a due delle loro figlie, Tallulah e Scout.

I due si sono sposati nel 1987 per poi separarsi nel 2000 ma, da allora, hanno mantenuto sempre un rapporto di grande amicizia così come ha affermato l’attrice nella sua autobiografia Inside Out: “All’inizio non è stato facile, ma siamo riusciti a trasformare il cuore della nostra relazione, il cuore di ciò che ha creato la famiglia, in qualcosa di nuovo che ha dato alle ragazze un ambiente amorevole e solidale con entrambi i genitori. Ci siamo sentiti più connessi rispetto a prima del divorzio“.

La famiglia, quindi, è rimasta più unita che mai e a dimostrarlo è saltata fuori la foto pubblicata su Instagram dalla figlia Tallulah in cui sono immortalati i genitori e il fidanzato Dillon Buss in quarantena sotto lo stesso tetto. Tutti i componenti, compreso il povero cagnolino di casa, indossano un simpatico pigiama a righe bianche e verdi sfoggiando pose divertenti.

Visualizza questo post su Instagram chaotic neutral Un post condiviso da tallulah (@buuski) in data: 6 Apr 2020 alle ore 1:35 PDT

Nei giorni scorsi Demi aveva condiviso già altri scatti in cui si era immortalata con le figlie in alcuni momenti di vita quotidiana: in una foto tutto il gruppo è intento a guardare vecchie foto ricordo, in un’altra invece improvvisano insieme una canzone con Scout che suona la chitarra.