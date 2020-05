Demi Moore e la figlia Tallulah tre anni distanti

La figlia di Demi Moore, Tallulah Willis racconta come ha trascorso tre anni senza la madre dopo il 2012. In quegli anni la diva di Hollywood stava affrontando uno dei momenti più bui e tristi della sua carriera a causa della dipendenza da droga e alcool. A causa di ciò sua figlia si era allontanata da lei. Oggi dopo otto anni Tallulah ha voluto raccontare la sua storia tramite un post Instagram in occasione della Festa della Mamma. La giovane ragazza ha condiviso con i suoi followers le paure e pensieri che l’hanno accompagnata durante quel periodo di distanziamento.

“Non ho parlato con mia madre per quasi tre anni e durante quel periodo ero totalmente in frantumi, anzi no, ero totalmente a pezzi, in polvere. Sentire parlare della Festa della Mamma mi faceva star male” racconta la giovane Tallulah sul suo profilo Instagram. “Oggi fortunatamente le cose sono cambiate. Ho imparato a perdonare e ho capito che tre anni non devono diventare un’eternità” aggiunge la figlia della diva. Tallulah, come Demi Moore, ha dovuto lottare contro la dipendenza da alcool e da sostanze stupefacenti negli ultimi anni. Oggi anche lei sembra esserne uscita vincitrice.

Il post si conclude con un augurio speciale per la Festa della Mamma e un ringraziamento speciale. “Gioisco per tutto ciò che sei, e sono grata che ogni giorno continui ad insegnarmi qualcosa. Sono testimone di cosa significhi questo giorno per te. Sei perfetta mamma.” In questo momento Demi Moore e sua figlia stanno trascorrendo la quarantena insieme. Con loro ci sono anche suo padre, le sue sorelle e rispettivi coniugi di Demi e Bruce Willis. Una famiglia allargata in quarantena. Proprio qualche giorno fa Tallulah aveva condiviso un post su Instagram in cui raccontava come stavano trascorrendo questo periodo.