Bruce Willis compie 65 anni: gli auguri speciali dell'ex Demi Moore

Bruce Willis ha compiuto 65 anni e l’ex moglie Demi Moore ha voluto dedicargli un augurio speciale via social.

Le due star di Hollywood si sono sposate nel 1987: il loro matrimonio è durato per ben tredici anni ma, anche dopo il divorzio, sono rimasti sempre in buoni rapporti soprattutto per il bene delle figlie Rumer di 31 anni, Scout di 28 e Tallulah di 26.

In occasione del compleanno dell’ex compagno, Demi ha condiviso su Instagram una foto vintage risalente agli anni Novanta in cui tutta la famiglia posa insieme sfoggiando dei cappelli da cowboy e delle strambe parrucche. La dedica dell’attrice rispecchia tutto l’affetto che ancora la lega a Willis: “Buon compleanno Bruce! Grazie per i tre più grandi doni della mia vita“.

Anche le figlie hanno voluto lanciare degli auguri social al papà pubblicando foto degli anni in cui la star di Hollywood era all’apice del suo successo. Rumer ha condiviso uno scatto in cui è immortalato il padre che la culla quando era solo una bambina: “Ti amo fino alla luna e ritorno“.

La sorella Scout invece ha scelto un’immagine di Bruce da giovane con una camicia bianca sbottonata ed un paio di occhiali da sole scuri: “Buon compleanno all’uomo più cool che abbia mai incontrato!“. La più giovane delle tre, sulla scia delle altre, ha pubblicato una foto in cui il padre la tiene in braccio da piccola: “Per sempre la tua piccola bambina, ti amo papalindo“.