Come incontrare Jennifer Aniston e il cast di Friends con una donazione contro il Coronavirus

Jennifer Aniston e il cast di Friends, che si riunirà a breve per un episodio speciale, si uniscono alla raccolta All In Challenge. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram dell’attrice e dei suoi colleghi. I sei protagonisti del telefilm più famoso degli anni ’90 hanno condiviso un messaggio sui loro profili Instagram in cui invitano la gente a donare. La sfida è stata lanciata qualche settimana fa da Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese e Robert de Niro. Lo scopo è quello di raccogliere il maggior numero di donazioni per contrastare l’emergenza Coronavirus e aiutare i più bisognosi. Tutti quelli che doneranno potranno passare una giornata sul set insieme ai loro beniamini.

“Stiamo invitando te e altri cinque amici a unirsi con noi sei sul palco” hanno scritto la Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. “Sarete i nostri ospiti personali tra il pubblico per la registrazione della nostra reunion che andrà in onda su HBO Max e celebreremo tutto il divertimento che abbiamo vissuto nello show. Avrete anche la possibilità di fare un tour VIP negli Studios della Warner Bros.” Immediata la reazione dei fan e di diverse star del mondo dello spettacolo. Anche Michelle Pfeiffer e Selena Gomez hanno appoggiato l’iniziativa promossa dai sei attori della serie.

Lo speciale di Friends, in onda prossimamente su HBO Max, sarà l’occasione perfetta per rivedere insieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. I fan più generosi e fortunati potranno passare una giornata sul set insieme alle loro star. I sei attori, sfruttando il vento favorevole della reunion, hanno voluto dare il proprio contributo attraverso l’iniziativa All in Challenge. Molte altre star hanno ideato iniziative simili.