Demi Moore e la figlia Rumer Willis brillano al Vanity Fair Oscar Party 2020

Demi Moore e la figlia Rumer Willis hanno brillato sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party 2020. L’evento è organizzato ogni anno dalla rivista per celebare la notte degli Oscar. La coppia madre – figlia ha tolto il fiato per l’eleganza e la bellezza. Demi Moore e Rumer, nata dal matrimonio dell’attrice con Bruce Willis, sono sempre più coppia fissa alle sfilate, premiere e party a Hollywood.

Demi Moore in nero, Rumer Willis in bronzo tendente al color carne. L’attrice e sua figlia hanno lasciato ben poco all’immaginazione, pur non perdendone in eleganza. Minimal, raffinato e ricco di paiettes l’abito della Moore, che a 57 anni fa ancora invidia alle colleghe più giovani. Totalmente differente lo stile di Rumer, 31 anni, quasi regale nel suo abito color carne, tra spacchi e trasparenze. Un gusto vintage, a tratti principesco, come il frontino a coroncina tra i capelli, portati mossi.

Due stili e generazioni a confronto, Demi e Rumer sono amatissime dagli stilisti, anche se sono top secret gli autori dei loro due abiti della scorsa sera. Il giorno prima le avevamo ammirate alla sfilata di Tom Ford, con colori opposti. La figlia con un completo pantalone bianco, la madre con un look audace total black. Nuove muse fashion di Hollywood, sono richiestissime dopo il successo editoriale di Demi Moore, con la sua nuova autobiografia Inside Out.

“Sono orgogliosa di te. Ogni figlio teme di assomigliare ogni giorno di più ai propri genitori. Ma questo per me è un traguardo, sono fiera di essere sempre più simile a te. Grazie per tutta la forza, il coraggio, l’amore che hai dato a me e alle mie sorelle“. Questa la dolce dedica di Rumer a mamma Demi, dopo l’uscita del libro. L’attrice e l’ex marito hanno altre due figlie, Scout LaRue, 28 anni, e Tallulah Belle, 26 anni.