Oscar 2020: le coppie più belle sul red carpet

Sul red carpet degli Oscar 2020 due è meglio di uno: le coppie delle star presenti per la premiazione più attesa dell’anno si sono fatte notare non solo per l’eleganza, ma anche per l’affiatamento dimostrato. Fidanzate, mariti ma soprattutto mamme, sono tante le celebrities che si sono fatte accompagnare sul red carpet degli Oscar 2020 da uno membri più importanti della famiglia.

Charlize Theron, che ha recentemente dichiarato di essere single e felice, ha sfilato in compagnia della madre Gerda con la quale ha un fortissimo legame. Come lei anche Keanu Reeves che scelto di solcare il tappeto rosso con mamma Patricia Taylor.

Scopriamo quali sono state le coppie più belle e affascinanti sul red carpert degli Oscar 2020 e chi ha accompagnato Leonardo DiCaprio alla 92esima edizione degli Academy Awards.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Il vincitore dell’Oscar come miglior attore per il suo straziante Joker, Joaquin Phoenix, era accompagnato dalla fidanzata Rooney Mara, molto sexy nel suo abito di pizzo.

Scarlett Johansson e Colin Jost

Scarlett Johansson con un aderente abito a sirena, è arrivata al braccio del suo fidanzato Colin Jost, in perfetta forma nonostante avesse dovuto saltare la premiazione dell’SBFF per un malore.

Adam Driver e Joanne Tucker

Il suo co protagonista di A Marriage Story, Adam Driver, ha fatto il suo ingresso in compagnia della moglie, Joanne Tucker.

Noah Baumbach e Greta Gerwig

Mentre il regista del film, Noah Baumbach, era con la sua compagna Greta Gerwig, anche lei in concorso con la sua rivisitazione di Piccole Donne.

Natalie Portman e Benjamin Millepied

La coppia Natalie Portman, con il suo mantello in sostegno delle registe snobbate dall’Academy, e suo marito, il ballerino e coreografo Benjamin Millepied, sono tutti un sorriso.

Diane Ladd e Laura Dern

Ma le coppie che forse fanno più tenerezza forse però solo quelle di madre e figlia, come Laura Dern, che ha posato per i fotografi mano nella mano con la madre.

Patricia Taylor e Keanu Reeves

Keanu Reeves non ha portato la fidanzata Alexandra Grant ma ha preferito sfilare con la madre, la costumista Patricia Taylor.

Charlize Theron con la madre Gerda Jacoba Aletta Maritz

e la divina Charlize Theron, che ha portato con sé la madre Gerda, con cui è molto unita, anche e soprattutto dopo la morte del padre avvenuta per mano della madre, per legittima difesa.

Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone

Tutti speravano di vedere anche Leonardo DiCaprio in dolce compagnia, invece lui e la sua compagna Camila Morrone hanno sfilato in solitaria, sedendosi uno accanto all’altra per assistere alla premiazione.

