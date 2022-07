Chiara Ferragni, topless in vacanza: fan in visibilio

Chiara Ferragni ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza “in solitaria”, lontana dalla sua famiglia, ma in compagnia di alcuni tra i suoi amici più cari. Il marito, Fedez, è certamente uno dei protagonisti della sfera musicale in questa estate 2022 grazie alla sua canzone La Dolce Vita, che interpreta con Tananai e Mara Sattei, grazie a cui ha replicato il successo ottenuto da Mille dodici mesi prima, è invece rimasto a Milano, impegnato con gli ultimi concerti. I loro bambini, Leone e Vittoria, sono invece al mare con la nonna materna, Marina Di Guardio.

L’influencer, come da “prassi lavorativa”, non ha potuto quindi fare a meno di immortalare alcuni dei momenti trascorsi lontano da casa sul suo profilo social, consapevole dell’interesse che ogni suo spostamento non può che generare.

L’imprenditrice ha scelto una località amata da tantissimi italiani, la Grecia, dove si trova insieme Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Filippo Fiora. Uno dei suoi scatti, però, ha contribuito ad alzare la temperatura dei suoi follower anche di più di quanto riportato dalla colonnina di mercurio.

Chiara, infatti, è appena uscita dalla doccia, con i capelli ancora bagnati e indossa esclusivamente uno slip in pizzo bianco. Per quanto riguarda il seno, invece, è lei stessa a coprirlo con il braccio, creando così un effetto vedo-non-vedo che scatena ancora più curiosità.

I commenti, come è facile immaginare, sono stati tutti più che positivi. Qualcuno le ha addirittura scritto “sei la nostra dea greca“, creando un gioco di parole in riferimento alla località in cui lei si trova.

L’estate 2022 sembra essere un po’ quella della consapevolezza per Chiara Ferragni, che già nei giorni scorsi aveva pubblicato una serie di fotografie in cui esaltava al massimo il suo fisico. In una, ad esempio, indossava una maglia trasparente in cui risultavano coperti i capezzoli, mentre in un’altra aveva dei pantaloni finti che rendevano ancora più evidente il suo tonicissimo lato B.