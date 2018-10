Se vi steste chiedendo se è possibile dormire in un castello in Italia, la risposta è sì! Cenare nelle sale di un castello, addormentarsi davanti al camino e risvegliarsi in un letto a baldacchino come una vera principessa: chi non l’ha mai sognato! E se vi dicessimo questo sogno adesso può diventare realtà? Dal Piemonte al Lazio, dalla Toscana all’Abruzzo, dalla Lombardia all’Umbria: la nostra penisola vanta alcuni tra i più bei castelli di tutta Europa e da nord a sud è costellata di fortezze medievali di gran fascino in cui è possibile soggiornare.

Residenze storiche delle più importanti famiglie nobiliari italiane, questi grandi manieri dalle imponenti mura di cinta si sono trasformati oggi in resort di lusso e alberghi 5 stelle pronti ad accogliere i loro ospiti e a far vivere loro un soggiorno davvero indimenticabile.

Dove prenotare per rivivere la magica atmosfera medievale? Ecco i più bei castelli italiani che vale la pena visitare!