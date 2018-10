In Puglia c’è quello di San Domino, in Liguria quello di Camogli, in Toscana quello di Capel Rosso: sono tantissimi i fari che a nord a sud si trovano in giro per l’Italia, alcuni sono ancora in funzione, altri hanno smesso di segnare le rotte delle navi e sono visitabili, ma lo sapevate che in alcuni di questi è anche possibile dormire?

Sì, avete capito bene! Ci sono alcuni fari italiani che, a seguito di un progetto di riqualificazione promosso dall’Agenzia del Demanio, si sono trasformati in vere e proprie strutture ricettive, alberghi a 5 stelle all’interno dei quali è possibile vivere una vacanza unica nel suo genere.

Avete sempre sognato di addormentarvi in un vecchio faro guardando le stelle, ascoltando il rumore del mare e ammirando un panorama senza eguali, ma non sapete proprio dove prenotare? La nostra redazione ha selezionato per voi strutture deluxe che postreste prendere in considerazione per viaggi o weekend!

Dal Faro di Punta Fenaio, sull’Isola del Giglio, a quello di Salina e di Capo Spartivento: ecco 3 fari italiani in cui è possibile pernottare.