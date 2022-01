Se è vero che un diamante è per sempre anche una borsa Chanel non scherza per niente. Iconici e senza tempo, i modelli proposti dal marchio francese restano ancora oggi il sogno proibito di tanti. Non per Elena Santarelli, comunque, che ha sfoggiato su Instagram una borsa Chanel color borgogna semplicemente unica. Un modello senza tempo e sinonimo di eleganza, che ha fatto decisamente impazzire i suoi follower.

A spasso per la Capitale insieme al marito, Bernardo Corradi, la conduttrice televisiva e trendsetter italiana, ha sfoggiato un outfit super chic suggellato dalla bora della nota maison francese. “Sole, chiacchiere e passeggiate“, ha scritto su Instagram Elena Santarelli, in una foto che le immortala mentre si fa fotografare dal marito per le vie di Roma. E a catturare l’attenzione è decisamente la borsa.

Si tratta di un modello in pelle lavorata attraverso il motivo geometrico V-Stitch. Dotata dell’iconica chiusura con le doppie C color oro (che illuminano la nuance borgogna dell’accessorio), presenta anche una comoda tracolla che permette di indossarla sulla spalla. Il formato è leggermente oversize, mentre la tracolla richiama la lavorazione in pelle della borsa che viene intrecciata alla catena.

L’ex valletta dell’Eredità, ha accompagnato questa borsa iconica e senza tempo ad un look daily chic semplicemente unico. Ha optato per un blazer over color arancio molto chiaro e un paio di jeans morbidi e leggermente svasati in fondo. Ai piedi ha sfoggiato un paio di ankle boot neri, in linea con le tendenze del momento. Poi un paio di occhiali da sole dalle lenti scure per proteggersi dai raggi insistenti del sole romano. Semplicemente unica!