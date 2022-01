Elena Santarelli insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda

Da qualche anno sono relegati sul fondo dei nostri armadi, sostituiti dai modelli più morbidi che stanno letteralmente spopolando. Stiamo parlando dei jeans skinny, che stanno lentamente cedendo il passo ai tagli più dritti, stile mom jeans o baggy, ma anche wide leg o a zampa di elefante. Ma i jeans aderenti non sono mai stati realmente dimenticati. Anzi, con i giusti accorgimenti possono trasformarsi in un capo trendy e alla moda anche nel 2022. Ce lo insegna Elena Santarelli, che in uno dei suoi ultimi post Instagram li ha sfoggiati in un look casual che ci ha fatto innamorare.

La conduttrice, immortalata di fronte ad una meravigliosa vista sui tetti di Roma, ha dato una perfetta dimostrazione di come si possa dare una seconda vita ai jeans skinny, da molti ormai considerati superati. Santarelli ha scelto un paio di pantaloni dal lavaggio scuro e a vita alta, che ha sapientemente infilato in un paio di stivali in pelle scura, alti fin sotto al ginocchio. Il tutto, poi, abbinato ad un semplice maglioncino nero a girocollo e ad una giacca di lana color grigio mélange, arricchita da una serie di frange lungo le maniche.

Occhiali da sole, capelli raccolti in una coda messy, una borsa-marsupio nera a tracolla e il gioco è fatto. Bastano poche e semplici mosse per rendere chic anche il look più casual, adatto ad una passeggiata in città in una giornata di sole di inizio anno. E così anche un capo che rischia di finire nel dimenticatoio delle fashion addicted può tornare alla ribalta. E se l’esempio di Elena Santarelli non bastasse, ecco che in nostro soccorso arriva anche l’amica Alessia Marcuzzi. In uno scatto che le ritrae insieme, sulla stessa terrazza panoramica sulla Capitale, anche la conduttrice indossa i jeans skinny, perfettamente abbinati ad un paio di stivali alti e, questa volta, ad un maglione dolcevita oversize.