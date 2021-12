Lunghe, al ginocchio, o mini: le gonne ci piacciono di tutte le dimensioni e colori, ma senza dubbio, vista la vicinanza al Natale, non si può che prediligere in questo particolare momento dell’anno quelle di colore rosso (possibilmente acceso e brillante). Un capo irrinunciabile nel nostro guardaroba, come ci mostra Elena Santarelli, che su Instagram ha sfoggiato un completo perfetto per le feste, composto da giacca e mini gonna.

La conduttrice, che vanta su Instagram quasi due milioni di follower, ama condividere sui social scatti della giornata lavorativa, pensieri e outfit sempre diversi e azzeccatissimi. E proprio riguardo ad outfit azzeccatissimi, Elena Santarelli ha indossato una gonna corta a pieghe, rossa e a vita alta. A corredo del post solo una frase: “Look rosso per una cena natalizia“.

Un’occasione speciale, insomma, dove l’autrice del libro Quando una mamma non lo sa, ha scelto un outfit capace di trasportare direttamente dentro la magica atmosfera delle feste. In versione glam, naturalmente. Il modello sfoggiato dalla showgirl è firmato Giuseppe di Morabito: è a vita alta e con le pieghe sovrapposte. È svasata sul fondo e presenta dei dettagli unici, come la catena che impreziosisce tutto il bordo.

Sopra il completo comprende un blazer doppiopetto dello stesso rosso della gonna che richiama la catena con un intreccio in cristallo che arricchisce la tasca superiore della giacca: davvero speciale. L’outfit si presta a più declinazioni: una versione più elegante, che prevede decolleté o altre scarpe eleganti (come ci mostra Elena Santarelli in foto), o più sportiva, che si può ottenere sostituendo ai tacchi dei semplici stivali o addirittura degli anfibi per un tocco rock.