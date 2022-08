Vacanze in famiglia per Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno scelto le Dolomiti come meta per le vacanze estive, le prime in compagnia di Gabriele e di Nina, la bambina che la modella siciliana ha avuto con Francesco Sarcina. I due hanno raggiunto Selva di Val Gardena a qualche giorno di distanza dal battesimo del bambino. Il piccolo ha avuto un padrino d’eccezione, Alfonso Signorini, che ha rappresentato per la coppia un involontario Cupido. I due infatti si sono conosciuti e innamorati proprio nel corso del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati.

La vacanza scorre serena tra passeggiate rilassanti, pappe ed escursioni. Ad allietare ancora di più il clima familiare ci ha pensato Eleonora Giorgi che nei giorni scorsi ha raggiunto la coppia. La celebre attrice, mamma di Paolo Ciavarro, ha dimostrato in questi mesi un’autentica adorazione per il nipotino ma anche per Clizia Incorvaia con la quale sembra andare d’amore e d’accordo, come testimoniano gli scatti pubblicati nei rispettivi profili. La sua presenza in montagna ha messo a tacere le voci relative a una presunta lite con la coppia.

Eleonora Giorgi infatti non era presente al battesimo di Gabriele ma non per il presunto screzio con Incorvaia. Giorgi era stata semplicemente a contatto con un cugino positivo al Covid 19 e non aveva nessuna intenzione di mettere a rischio la salute dei suoi cari e degli ospiti. L’attrice romana, che negli anni ’70 ha vinto un Donatello per il film Borotalco, si gode quindi il meritato relax con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che pare stiano progettando finalmente il loro matrimonio.