Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sfidano a colpi di allenamenti

In questa lunga quarantena a casa, moltissimi personaggi famosi stanno documentando sui social le loro attività quotidiane tra canti, balli, esercizi e hobby vari.

Anche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono unite al coro postando video in cui continuano ad allenarsi duramente anche all’interno di quattro mura.

Le due si sono conosciute negli anni Novanta lavorando insieme come veline a Striscia la Notizia. Da quel momento in poi sono diventate subito amiche inseparabili, tanto da trasferirsi entrambe negli Stati Uniti. Purtroppo, dopo aver aperto insieme un centro sportivo a Los Angeles, il loro rapporto si è deteriorato fino alla rottura definitiva. Non si conoscono le cause della fine di un’amicizia così solida, ma sembra che si possa dare la colpa a motivi economici e alla chiusura della palestra condivisa.

Intanto sia Elisabetta che Maddalena sono riapparse sui social e sembra si siano sfidate su Instagram a colpi di allenamenti. Nel giro di poche ore entrambe hanno pubblicato dei filmati in cui si immortalano mentre effettuano degli esercizi per tornare in forma.

La Corvaglia ha scelto un esercizio molto complesso che, ovviamente, ha svolto alla perfezione: “Ecco amici uno dei miei #homeworkout preferiti!“. La Canalis, da parte sua, ha mostrato un allenamento di pre-pugilistica: “Questo allenamento è più faticoso del pilates, ma è un buon cardio ed aumenta la resistenza. In genere si fa prima di allenarsi coi guanti, ma se ora non potete farli questo è sufficiente per avere ottimi risultati! Se siete abituati sarà facilissimo altrimenti il giorno dopo avrete un po’ di dolore ma potrete ritenervi soddisfatti. Io lo faccio 1/2 volte alla settimana ! Buon lavoro e fatemi sapere se vi siete trovati bene!“.