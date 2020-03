Michelle Hunziker trascorre la quarantena preparando i ravioli fatti in casa

Michelle Hunziker si diletta a preparare i ravioli fatti in casa durante questo lungo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice ha scelto sin da subito l’isolamento volontario. Trascorre le sue giornate insieme a suo marito, Tomaso Trussardi, alle sue due figlie più piccole e alla sua prima figlia Aurora. Insieme a loro ci sono anche Sara Daniele e Goffredo, fidanzato di Aurora. Le giornata a casa Hunziker si trascorrono in tranquillità, tra giochi, karaoke e pasta fatta in casa, un bel modo per riunire la famiglia e trascorrere questo momento difficile. Michelle si dimostra una mamma e una artista a trecentosessanta gradi, riesce ad non far pesare questo momento difficile ai suoi figli e cerca di condividere qualcosa anche con i suoi fan.

La conduttrice in questi giorni si è cimentata nella preparazione della pasta fatta in casa. Michelle Hunziker ha condiviso un video sui social in cui è intenta a stendere la sfoglia con una macchinetta per fare i ravioli a mano. L’idea iniziale era quella di realizzare i tortellini. Il risultato finale è stato ben diverso e ha convertito i tortellini in ravioli poiché troppo difficili da realizzare. La conduttrice, ancora una volta, si dimostra una donna dalle mille risorse. Dopo aver mostrato talento nel canto, durante il karaoke della scorsa settimana, Michelle Hunziker si è cimentata anche in questa nuova prova.

Anche per Michelle, però, il peso della quarantena inizia a farsi sentire. Proprio nei giorni scorsi ha condiviso un post su Instagram su sua madre dove appunto dice che le manca. Non manca anche qualche piccola tensione. Sembra infatti che qualche giorno fa sia scoppiata una lite tra mamma Michelle e Aurora su quale film guardare, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio con una scelta che mettesse tutti d’accordo, ovvero Frozen, il cartone animato della Disney.