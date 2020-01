Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis insieme alla sfilata di Aniye By

Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis sono state fotografate insieme alla sfilata di Aniye By con due miniabiti simili del brand. La coppia insolita al fashion show milanese ha posato fianco a fianco per i fotografi. I commenti sui social si sono divisi tra sostenitori della Ferragni e quelli della Canalis.

Entrambe hanno indossato vestiti luccicanti con un’ampia scollatura e gambe in vista, Chiara Ferragni sulle tonalità del viola, Elisabetta Canalis in quelle oro. L’ex velina, 41 anni, ben nove in più dell’influencer, non ha nulla da invidiare alla collega più giovane, come dimostra il suo fisico tonico.

Le due regine di Instagram erano in prima fila ai Magazzini Generali di Milano alla sfilata di Aniye By, il che ha fatto sospettare una possibile campagna pubblicitaria con entrambe protagoniste. Per ora le due dirette interessate non hanno rilasciato dichiarazioni.

Il web è letteralmente impazzito vedendo le foto di Chiara e Elisabetta insieme, un’amicizia nuova e insolita, che potrebbe far dimenticare alla Canalis quella con la Corvaglia. Mentre la Ferragni è stata come al solito colpita dagli attacchi di molto haters, la modella, che ora vive a Los Angeles è stata incoronata la più bella.

Siamo sicuri però che a Elisabetta Canalis, che da sempre lotta per le più importanti cause a sostegno delle donne, non avranno fatto piacere gli insulti gratuiti nei confronti dell’influencer più potente del pianeta.

Intanto il gossip si infiamma: Elisabetta parteciperà alle prossime nozze dell’ex migliore amica Maddalena Corvaglia? In molti sperano che questa capatina a Milano abbia a che fare anche con lei.