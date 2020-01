Maddalena Corvaglia si sposerà senza l’amica Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia è pronta a sposare il suo compagno Alessandro Viani, ma senza l’amica Elisabetta Canalis al suo fianco. Da molti mesi infatti il gossip le vuole divise, con una mezza ammissione dell’ex di George Clooney.

Mentre l’immobiliarista e la conduttrice progettano le loro nozze, i giornali parlano di questa separazione tra le due amiche più affiatate della tv italiana. Infatti, dopo l’esperienza come veline sul bancone di Striscia la Notizia, la due donne non si erano mai più lasciate. Hanno condiviso successi, figli, storie d’amore e delusioni, fino a qualche mese fa.

Secondo il gossip nostrano le due ormai ex amiche avrebbero discusso per questioni lavorative. Nel 2019 hanno infatti aperto insieme una palestra a Los Angeles, dove oggi vive Elisabetta Canalis con il marito e la figlia. Il progetto sarebbe naufragato dopo il ritorno di Maddalena Corvaglia in Italia, per stare con il compagno Alessandro Viani e la figlia Jamie.

Se quest’ultima non ha mai commentato la situazione, la Canalis in una recente intervista ha affermato: “Si tratta di un argomento molto delicato, di cui preferirei non parlare“. Cosa potrebbe mai essere successo? Le due hanno smesso di seguirsi su Instagram, dove hanno spesso condividevano attimi di vita insieme.

La Canalis è rimasta in silenzio anche nel giorno del quarantesimo compleanno della Corvaglia, lo scorso 12 gennaio. Riusciranno queste nozze a riavvicinarle?

Maddalena è già stata sposata dal 2011 al 2017 con Stef Burn, chitarrista di Vasco Rossi. Dopo la fine del matrimonio era volata a Los Angeles, tra le braccia di Elisabetta.

“Senza di lei non ce l’avrei mai fatta. È una delle poche persone che sa quello che è successo” aveva raccontato al settimanale Oggi.