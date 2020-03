George Clooney: “Elisabetta Canalis la mia partner più divertente”

Quella tra George Clooney ed Elisabetta Canalis fu una delle relazioni su cui si versarono fiumi d’inchiostro, arrivando persino a ipotizzare un legame di comodo frutto di un accordo privato. Durata dal 2009 al 2011, la storia d’amore tra la showgirl italiana oggi 41enne e l’attore americano, di 58 anni, ha comunque lasciato dei buoni ricordi.

Lo ha confermato in una recente intervista l’elegante testimonial della Nespresso, il quale ha così voluto smentire chi ancora parla di un rapporto di facciata: “Elisabetta Canalis non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“.

E per questo motivo, ora che tutti sanno quanto Clooney sia attualmente felice con la partner Amal Ramzi Alamuddin e con i due figli Ella e Alexander, le parole assumono un significato davvero speciale. Di sicuro Elisabetta e George sono rimasti amici, nonostante la fine della loro storia sia stata quantomeno improvvisa.

Dalle interviste raccolte nel corso di quasi un decennio, però, la causa della rottura sarebbe stata da addebitare allo scontrarsi di due personalità molto distanti: amante della vita mondana e patita del fitness, lei, tranquillo casalingo con il pallino per l’impegno civile, lui.

Ma anche Elisabetta non ha nulla da recriminare, essendo felicemente sposata con il chirurgo Brian Perry, che gli ha anche regalato la figlia Skyler Eva. Peccato però per il litigio, a quanto pare per questioni lavorative, che avrebbe provocato la fine della storica amicizia con Maddalena Corvaglia. Le due infatti avevano aperto insieme una palestra a Los Angeles, progetto collaborativo che sarebbe entrato in crisi da quando la Corvaglia è rientrata in Italia dagli Stati Uniti.