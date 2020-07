Fanghi anticellulite: come funzionano e i migliori

Gambe e glutei al top? I fanghi anticellulite sono alleati fondamentali per combattere non solo cuscinetti adiposi e pelle a buccia d’arancia, ma anche per migliorare visibilmente l’aspetto di cosce e addome e aiutare a sconfiggere la ritenzione idrica. Trattamenti contro la cellulite per eccellenza, sono melme ottenute mescolando acqua termale in una componente argillosa impreziosita di essenze, oligoelementi, alghe o plancton.

Si tratta di un trattamento miracoloso, conosciuto fin dai tempi antichi, che permette concretamente di combattere la pelle a buccia di arancia. Ovviamente l’applicazione del solo fango non è sufficiente a ottenere il risultato desiderato poiché, come sempre, è bene seguire una dieta equilibrata e svolgere una regolare attività fisica.

Fanghi anticellulite: come funzionano

Grazie al calore dei fanghi anticellulite e alle proprietà vasotoniche degli oli essenziali mescolati nell’impasto, i trattamenti migliorano la microcircolazione locale, aumentando la resistenza delle pareti cellulari e diminuendone la permeabilità così da contrastare il ristagno dei liquidi interstiziali sulla pelle in cui viene applicato.

L'azione anticellulite del fango termale aiuta il ripristino del corretto equilibrio degli scambi ionici e del metabolismo superficiale dei lipidi.

L' argilla conferisce elasticità e tono ai tessuti, purificando la pelle dalle tossine.

Già dopo una prima applicazione dei fanghi anticellulite la pelle risulta più liscia, tonica ed elastica.

I Fanghi anticellulite migliori

Veralab Mad Mud

Un fango che, grazie al suo principio termoattivo, sprigiona calore. La sua formula stimola la circolazione nella zona trattata. Le argille finissime assorbono tossine e liquidi di ristagno, veicolando gli attivi che agiscono sulle cellule adipose rimpicciolendo gli accumuli di grasso e impedendone la formazione di nuovi.

Caratteristiche : snellisce e leviga la pelle

: snellisce e leviga la pelle Ideale per: cuscinetti o accumuli adiposi localizzati

Prezzo consigliato: 36 euro

Collistar Gel-Fango Drenante Anticellulite

Con Slim-Drone, un principio attivo che colpisce al cuore la cellula adiposa, veicolato in una texture gel-fango di immediato assorbimento e senza risciacquo. Aiuta inoltre a ridurre sia la lipogenesi, sintesi dei lipidi, che l’adipogenesi, formazione di nuovi adipociti. L’ efficacia del prodotto è potenziata dall’inedita texture gel-fango che avvolge il corpo in un’ invisibile guaina rimodellante, rendendolo subito più levigato e compatto. Favorisce inoltre per osmosi la penetrazione dei principi attivi e li trattiene più a lungo nei tessuti cutanei prolungandone nel tempo l’azione.

Caratteristiche : già dopo le prime applicazioni la pelle è più tonica e levigata

: già dopo le prime applicazioni la pelle è più tonica e levigata Ideale per: combattere gli inestetismi della cellulite e tenere sotto controllo la silhouette

Prezzo consigliato: 55 euro Acquista ora

Comfort Zone Body Strategist Bagni Di Montalcino Castello Di Velona

Fango massaggiabile drenante e rimodellante con acqua termale di Montalcino per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Riduce la presenza di acqua extracellulare per un visibile rimodellamento del corpo. Il fango è contraddistinto da un’innovativa texture in gel oleoso che si presta all’applicazione mediante massaggio e consente un’ottimale penetrazione dei principi attivi. Con risciacquo.

Caratteristiche : 98% di ingredienti di origine naturale

: 98% di ingredienti di origine naturale Ideale per: rimodellare il corpo ed eliminare le tossine

Prezzo consigliato: 46 euro Acquista ora

Bionike Defence Body Fango alle 3 argille

Trattamento coadiuvante a risciacquo, da abbinare a trattamenti leave-on. Grazie alla speciale combinazione di 3 argille, aiuta a migliorare la microcircolazione cutanea, il rinnovamento cellulare e favorisce l’elasticità della pelle del corpo. Arricchito con liporedux complesso che svolge azione lilpolitica e tonificante del tessuto cutaneo.

Caratteristiche : la speciale combinazione di 3 argille, aiuta a migliorare la microcircolazione cutanea, il rinnovamento cellulare e favorisce l’elasticità cutanea

: la speciale combinazione di 3 argille, aiuta a migliorare la microcircolazione cutanea, il rinnovamento cellulare e favorisce l’elasticità cutanea Ideale per: prevenire e ridurre gli inestetismi della cellulite, favorire il rimodellamento della silhouette tonificare e levigare la pelle del corpo

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora

Cell-Plus Alta Definizione Fango Ultra-attivo

Fango di nuova generazione pratico e denso, che si spalma come una crema. Unisce all’azione contro gli inestetismi cutanei della cellulite quella snellente e rimodellante, grazie all’esclusivo complesso vegetale a base di crithmum maritimum ed acido carnosico, da estratto di rosmarino. L’elevata concentrazione di attivi lo rende efficace come i trattamenti effettuati nelle SPA e nei centri benessere: dopo l’applicazione la pelle è più levigata, compatta e tonica.

Caratteristiche : contiene Attivatore di snellimento crithmum maritimum, estratto di Rosmarino tit. al 10% in ccido carnosico, alghe azzurre della Bretagna micronizzate (alga laminaria, fucus, gelidium cartilagineum), caffeina, oli essenziali di melissa, eucalipto e salvia, atomizzato di acqua marina, fitoestratti di fiori di loto e ippocastano

: contiene Attivatore di snellimento crithmum maritimum, estratto di Rosmarino tit. al 10% in ccido carnosico, alghe azzurre della Bretagna micronizzate (alga laminaria, fucus, gelidium cartilagineum), caffeina, oli essenziali di melissa, eucalipto e salvia, atomizzato di acqua marina, fitoestratti di fiori di loto e ippocastano Ideale per: favorire il rimodellamento e la riduzione degli inestetismi da adiposità localizzate nelle zone da trattare

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora