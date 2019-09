Festa dei nonni 2019: 10 idee per festeggiare [e perché farlo]

La Festa dei nonni 2019 si avvicina ed è il momento di pensare a come trascorrere questa giornata speciale insieme: abbiamo selezionato 10 idee per festeggiare, adatte a tutti i tipi di esigenze. Per chi ha nonni giovani e pronti all’avventura, per quelli più anziani cui dedicare un programma tranquillo, per i nipoti con un budget alto e per chi, invece, è in cerca di soluzioni a costo zero.

In ogni caso sappiate che nonno e nonna saranno comunque felicissimi di poter trascorrere qualche ora con i nipoti.

Trovate la frase adatta, scegliete un regalo semplice, come un libro, una pianta, dei fiori o le classiche pantofole, e dedicate loro un po’ del vostro tempo: questo sarà il dono più bello.

Il giorno da segnare in calendario? La Festa dei nonni cade come sempre il 2 ottobre, che nel 2019 è un mercoledì.

Se sapete poco su questa ricorrenza, la redazione di DireDonna vi racconta perché festeggiare la Festa dei nonni e vi suggerisce qualche idea originale per festeggiare.

Perché festeggiare il 2 ottobre

La Festa dei nonni in Italia è un’istituzione relativamente recente. Se, infatti, è stata creata negli Stati Uniti nel 1978, introdotta nel Gran Bretagna nel 1990 e in Canada nel 1995, da noi la ricorrenza civile del 2 ottobre nasce con la legge n° 159 del 31 luglio 2005, come “momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

I nonni viziano, i nonni stravedono per i nipoti, sono saggi alleati, braccia sempre spalancate pronte a coccolare o a consolare. I nonni, come dice l’adagio popolare “sono genitori due volte”. Tra l’altro in una società come quella di oggi, in cui conciliare la maternità con il lavoro non è facile, sono una figura fondamentale per l’aiuto in casa con i bambini.

Insomma, i motivi per festeggiarli sono davvero tanti, ed è bello e giusto che esista una giornata tutta per loro, affinché anche il più distratto dei nipoti trovi del tempo da dedicare ai nonni.

10 idee per la Festa dei nonni 2019

Come trascorrere la Festa dei nonni il 2 ottobre 2019? Tra passeggiate reali e “scorribande” indietro nel tempo, ecco cosa vi consigliamo.