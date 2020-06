Con le temperature più alte, il sudore, lo sfregamento costante delle mascherine anti-Covid, trovare fondotinta e fard che non macchiano è il grande problema beauty dell’estate.

Le case cosmetiche, però, hanno creato da tempo prodotti di bellezza a lunga tenuta, in grado di rimanere impeccabili per ore, dalla mattina alla sera. L’importante? Creare una base trucco perfetta, che idrati la pelle e la protegga dagli agenti esterni.

Se non riuscite a rinunciare al rossetto sotto la mascherina qui troverete i migliori rossetti no transfer

Fondotinta che non macchiano

Dior Backstage Face & Body Foundation

L’effetto coprente modulabile consente di ottenere finish luminosi naturali oppure impeccabili e ad alta copertura. Con pigmenti sublimanti per una radiosità naturale. La formula waterproof crea sulla pelle uno strato invisibile capace di resistere a condizioni estreme: sedute di allenamento, contatto con l’acqua, ambienti torridi oppure particolarmente umidi.

Nuance: 40 tonalità disponibili, suddivise in 16 intensità e 6 sotto-toni

Mádara Skin Equal

Fondotinta organico che si fonde perfettamente con la pelle. Nato dall’esperienza Mádara nella cura della bellezza, un fondotinta leggero dall’effetto nude look: giusto equilibrio tra luminosità e coprenza modulabile, un finish ultra light per una pelle velluttata, senza imperfezioni e naturalmente splendente.

Nuance: 10 tonalità disponibili

Prezzo consigliato: 37 euro

Giorgio Armani Beauty Neo Nude

Grazie alla sua formula composta da oltre il 50% di acqua e infusa con acido ialuronico e glicerina, fornisce alla pelle un’idratazione intensa per tutto il giorno. I pigmenti minerali della formula offrono un livello di coprenza più elevato rispetto ai pigmenti tradizionali, mantenendo allo stesso tempo la luminosità del fondotinta. Vanta una texture ultraleggera e traspirante grazie alla sua innovativa formulazione che cattura le gocce d’acqua contenute nella leggera emulsione oleosa.

Nuance: 24 tonalità disponibili

Bobbi Brown Skin Weightless

Fondotinta in polvere a lunga tenuta che si sfuma perfettamente regalando un finish levigato grazie alla sua texture cremosa e morbida come cachemire che nasconde imperfezioni, linee sottili e pori con un risultato impeccabile. Non contiene oli per aiutare a contrastare la lucidità e rimane fresco e opaco anche con il caldo e l’umidità.

Nuance: 13 tonalità disponibili

MAC Pro Longwear fondotinta nutriente waterproof

Formula resistente all’acqua che può essere usata sia come fondotinta che come correttore, dura fino a 36 ore. Pioggia, sudore, umidità non riusciranno a rimuovere questo prodotto oil-free ultra resistente. Il prodotto si fonde perfettamente con la pelle e ha una coprenza modulabile da media a totale, con finish naturale satinato.

Nuance: 16 tonalità disponibili

Fard a lunga tenuta

Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush

Blush facile da usare dal finish modulabile che si adatta al tono della pelle solo grazie al contatto delle dita. Formula leggera come l’aria, resistente al sudore e all’acqua che leviga la pelle senza appiccicarsi o ungere.

Nuance: 10 tonalità disponibili

Nars Liquid Blush

Formula liquida e setosa che accende le guance di una luce iridescente traslucida. Offre offre una texture che non appesantisce e fornisce una seconda finitura della pelle naturale. Un velo di colore sulla pelle per un bell’aspetto brillante in un istante.

Nuance: 1 tonalità

Burt’s Bees All Aglow Stick

Dona alle guance e alle labbra il tocco perfetto di colore naturale. Questo doppio stick idratante, labbra e fard offre un bel colore che dona un bagliore naturale e dall’aspetto sano. Ricco di olio di semi di jojoba nutriente, olio di semi di girasole e un nucleo idratante a base di olio di cocco.

Nuance: 6 tonalità disponibili

