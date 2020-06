Base trucco: passaggi e prodotti per un pelle perfetta

Per avere un make-up che nasconda le imperfezioni della pelle del viso, magari in vista di una serata speciale, è necessario prima di tutto realizzare una base trucco perfetta. Che si voglia realizzare un make-up ricercato e sofisticato o si preferisca un look acqua e sapone, avere una pelle curata e con il minimo di imperfezioni visibili è la conditio sine qua non per avere un bell’aspetto, sano e lucente.

Tanto più la base del make-up sarà uniforme e ben fatta, tanto più durerà durante il giorno donando un aspetto naturale, luminoso e fresco. Ecco tutti i passaggi (dalla pulizia del viso all’idratazione e alla scelta del giusto fondotinta) i prodotti da usare per realizzare una buona base trucco.

Base trucco: la pulizia del viso

Prima di iniziare a truccarsi è fondamentale che la pelle sia pulita, quindi occorre eliminare con attenzione tutte le impurità e gli eventuali residui di un precedente make-up. Per fare questo, occorre prima di tutto struccarsi attentamente. Almeno un paio di volte alla settimana è consigliabile detergere la pelle con uno scrub viso che levighi la pelle e che, con le sue mini particelle esfolianti, elimina tutte le cellule morte.

I prodotti per la pulizia del viso

VeraLab Spumone : detergente schiumogeno delicato per il viso. I suoi estratti vegetali hanno proprietà idratanti, antiossidanti, nutrienti e antiage.

Prezzo consigliato: 12 euro

Madara Bi-Phase Make-up Remover : struccante bifasico lenitivo, naturale e certificato. La sua formula delicata con acido ialuronico, acqua di rose, acque floreali di amamelide e fiordaliso, calma la pelle, riequilibra, libera i pori e aumenta l’idratazione.

Prezzo consigliato: 18 euro

Bobbi Brown Tonico Viso Idratante: aiuta a ripristinare e bilanciare la pelle dopo la pulizia. La soluzione nutriente combina la miscela di acqua minerale con cetriolo, camomilla e foglia di Aloe per lenire e ammorbidire, mentre la vitamina B5 idrata lasciando la pelle morbida e idratata.

Prezzo consigliato: 27 euro Acquista ora

Base trucco: siero, crema idratante, contorno occhi

Per avere una pelle perfetta è indispensabile nutrire e idratare con prodotti di bellezza ad hoc. A questo scopo, fondamentale l’uso di un siero viso che vada a trattare le esigenze specifiche. Il siero viso può essere usato a tutte le età, ma va scelto a seconda dell’effetto che si vuole ottenere, da quello rassodante a quello antirughe. Crema idratante e contorno occhi completano la routine cosmetica prima di passare ad applicare i prodotti make-up.

I prodotti per l’idratazione della pelle

Shiseido Ultimune Refresh Defense Mist : siero in particelle ultrafini da vaporizzare sul viso per donare freschezza e idratazione istantanee e garantire alla pelle forza, protezione e benessere anche in caso di esposizione a temperature elevate.Dona un aspetto immediatamente più fresco, levigato e luminoso con una sola applicazione.

Prezzo consigliato: 63 euro

Laura Mercier The Perfect Cream Multi-TaskingMoisturizer : consente alla pelle di mantenere un aspetto liscio e radioso rendendola fresca, idratata e pronta per l’applicazione del make-up. Formulata con Skin Essentials Complex e ingredienti antiossidanti e ricchi di vitamine.

Prezzo consigliato: 75 euro Acquista ora

Luce Beauty Eye Lift Cream: crema idratante per la zona contorno occhi, con azione riparatrice ad effetto lifting. Contiene acido ialuronico, aloe vera, olio di oliva ed olio di cocco. I principi contenuti nella sua formula svolgono un’azione idratante, elasticizzante e drenante, anti occhiaie. L’acido ialuronico contribuisce a combattere la formazione di rughe e segni. Possiede proprietà protettive e rigeneranti.

Prezzo consigliato: 30 euro

Base trucco: primer

Prima di stendere il fondotinta, per rendere il trucco più resistente ed omogeneo, è bene utilizzare il primer. Si tratta di un prodotto che crea una base uniformante per il viso e migliora la tenuta del make-up. È da scegliere in base alle esigenze della propria pelle; ne esistono infatti di diversi: riempitivo, opacizzante, correttivo, illuminante. Il consiglio è quello di stenderne una piccola quantità e picchiettarlo sulla pelle del viso.

I migliori primer

Fenty Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Primer : primer senza olio che minimizza i pori , uniforma visibilmente il colorito e la texture della pelle e assorbe istantaneamente le lucidità senza lasciare la pelle secca o dall’aspetto gessoso.

Prezzo consigliato: 32 euro Acquista ora

Olehenriksen Banana Bright : primer illuminante per il viso in vitamina C con pigmenti a base di polvere di banana che conferisce luminosità istantanea migliorando e estendendo la durata del trucco. Crea un bagliore rugiadoso e dall’aspetto sano, sia che venga applicato come base trucco, sia come illuminante. Inoltre leviga la pelle e migliora l’aspetto dell’incarnato e la comparsa di rughe.

Prezzo consigliato: 32 euro Acquista ora

Benefit Cosmetics The POREfessional Hydrate: base viso idratante che minimizza l’aspetto dei pori e delle rughe, aiuta a prolungare la tenuta del make up, idrata fino a 12 ore e rinfresca la pelle. Texture leggera e oil free. Contiene acido ialuronico e burro di Karitè per una pelle morbida e idratata. Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Base trucco: fondotinta

Il fondotinta è un altro prodotto chiave per una buona base trucco. Va scelto sempre di qualità e del colore del proprio incarnato, per evitare differenze troppo evidenti tra il collo e il viso. Esistono diversi tipi di fondotinta, ciascuno adatto ad un particolare tipo di pelle: per chi ha la pelle grassa, meglio un fondotinta mineralizzato, con la pelle secca meglio invece un fondotinta in crema o liquido, da applicare con un pennello partendo dal centro del viso, sfumando verso le parti esterne.

Tre fondotinta consigliati da noi

Armani Designer Mesh Cushion : una formula che si fonde con la pelle donando all’incarnato massima luminosità e un effetto anti opacità , offrendo al contempo protezione contro i raggi UV. Più cremoso di un classico cushion e più leggero di un fondotinta compatto, garantisce molteplici benefici per l’incarnato. La combinazione di pigmenti blu e perle contrasta l’opacità della pelle e dona un’immediata luminosità.

Prezzo consigliato: 83 euro Acquista ora

Sisley Phyto Teint Ultra éclat : fondotinta ultra-performante che combina un finish luminoso e un risultato a lunga tenuta per un incarnato radioso da mattina a sera. Grazie al suo attivo anti-inquinamento e anti-ossidante, la pelle è protetta, la sua luminosità preservata. Prezzo consigliato: 76 euro Acquista ora

Dior Backstage Airflash: fondotinta fluido in versione spray perfeziona l’incarnato per un risultato sempre impeccabile. La pelle appare immediatamente più levigata e l’incarnato è più luminoso grazie ai pigmenti che riflettono la luce. L’incarnato è perfetto per tutto il giorno. La sua formula resistente all’acqua offre una tenuta impeccabile per 12 ore. La texture ultrafluida e ultraleggera offre una coprenza modulabile che si adatta a tutti i tipi di pelle, per un effetto coprente su misura.

Prezzo consigliato: 53 euro

Base trucco: correttore

Nemico di ogni imperfezione come occhiaie, brufoli, macchie, è senz’altro il correttore. In base al punto che si andrà a coprire, il colore del correttore da scegliere sarà differente: il viola corregge i segni della stanchezza, il verde neutralizza i rossori, le sfumature che vanno da giallo all’arancione coprono le imperfezioni.

I correttori da provare

Nars Radiant Creamy Concealer : correttore ideale per tutti i tipi di pelle. Mimetizza le occhiaie e riduce la visibilità dei rossori e delle imperfezioni della pelle. Questo anti-occhiaie multi-funzione dalla texture lussuosa e dal finish luminoso uniforma l’incarnato con una coprenza modulabile, da leggera e media fino a forte. Prezzo consigliato: 32 euro Acquista ora

YSL Touche Éclat : cattura la luce, cancellando i segni di stanchezza e le imperfezioni. In un solo click, questa emulsione idratante e ultra-fluida elimina le ombre dai lati del naso, agli angoli della bocca, la cavità del mento e rughe d’espressione. Illumina la zona occhi, per uno sguardo riposato e radioso. La magia di TOUCHE ÉCLAT può essere applicata anche sul contorno labbra per creare labbra più piene, o sui lati del naso per dare al vostro viso un tocco di luminosità.

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora

Mac Studio Waterweight Concealer: formula ultra fluida con una copertura a lunga tenuta e un finish dall’effetto naturale. Non solo idrata e copre le imperfezioni, ma aiuta anche nel ridurre le apparenze delle occhiaie, dei punti neri e delle macchie. Tenuta a lunga durata, 8 ore. Fornisce idratazione immediata. Riduce le occhiaie, i punti neri e le macchie. Non si rovina e fornisce un colore a lunga durata. Non si agglomera.

Prezzo consigliato: 22,50 euro Acquista ora

Base trucco: cipria

Anche la cipria è fondamentale per completare una buona base per make-up. Infatti, il suo scopo è quello di fissare il trucco e rendere la zona T ben opacizzata, per evitare l’antiestetico effetto lucido, frequente soprattutto nella zona di mento, naso e fronte.

I prodotti per la base trucco: tre ciprie

Chanel Poudre Universelle Libre : cipria in polvere che uniforma e opacizza la pelle, senza segnare i tratti del viso. Una consistenza ultrafine, vellutata e leggera. Adatta a tutti i tipi di pelle. I pigmenti riflettori della luce e regolatori del colore regalano un colorito luminoso e una correzione ottica delle imperfezioni. Le microsfere di silice garantiscono un effetto opacizzante.

Prezzo consigliato: 43 euro Acquista ora

Clinique Stay Matte Sheer Pressed Powder : formula anti-lucentezza senza grasso. La sua texture ultra-leggera conferisce alla pelle un aspetto opaco assolutamente perfetto. Arricchito con minerali, ideale per la pelle grassa e l’acne. Garantisce una carnagione fresca e naturale anche dopo diversi ritocchi.

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

Givenchy Teint Couture Shimmer Powder: polvere illuminante che lascia un delicato velo di madreperla ultra fine sulla pelle per un bagliore naturale. La carnagione è esaltata e scolpita enfatizzando i punti luce del viso. Disponibile in 2 tonalità, questo illuminante si adatta a tutti gli incarnati: una tonalità rosata per carnagioni da chiare a medie e una tonalità dorata per quelle da medio a scure.

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora