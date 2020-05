Bobbi Brown: i migliori prodotti per viso e skincare

Bobbi Brown è pronto con la sua nuova Collezione Skincare, una linea di prodotti essenziali per creare un aspetto fresco, sano e luminoso: detersione, idratazione ed esigenze specifiche della pelle del viso, contorno occhi e labbra comprese, sono i tre focus del marchio newyorchese.

Bobbi Brown Skincare promette prodotti di ottima qualità: sieri, maschere viso detox e illuminanti, idratanti viso da applicare prima del fondotinta, oli per la rimozione del makeup e molto altro.

Fondato a Soho nel 1991 il marchio ha da sempre fatto della bellezza individuale il suo punto di forza. Oggi propone una gamma completa di prodotti make-up e beauty routine di lusso e adotta un approccio personalizzato al trucco, mettendo in risalto le caratteristiche uniche e irripetibili di ogni donna.

Scopriamo in dettaglio caratteristiche, prezzi e dove acquistare i nuovi prodotti di bellezza griffati Bobbi Brown.

Bobbi Brown Collezione Skincare: Detersione

Bobbi Brown Soothing Cleansing Oil

Realizzato con estratto di fiori di gelsomino e olio di noci Kukui per lenire la pelle e una miscela idratante di oli organici, tra cui girasole, oliva e jojoba, per sciogliere impurità e trucco in superficie, senza lasciare la pelle in tensione o arida.

Prezzo consigliato: 46 euro Acquista ora

Hydrating Face Tonic

Applicato subito dopo la detersione del viso, è un tonico dermo- rigenerante che stimola il ripristino e riequilibrio della pelle, lasciandola morbida, liscia e perfettamente pronta a ricevere i trattamenti successivi.

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

Collezione Skincare: Idratazione

Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

Formulata con oltre il 70% di acqua dei ghiacciai ricca di minerali, che permette di infondere immediatamente la pelle d’idratazione, è una crema leggera e senza olii che aiuta a stabilizzare la pelle secca e stressata, donando idratazione per una pelle rimpolpata e uniformata che dura oltre 100 ore. La salvia sclarea fermentata e l’estratto di alga rossa leniscono la pelle riducendo i rossori e le irritazioni. Il Super Complex idratante, che include acido ialuronico e un’essenza idratante, aiuta a raddoppiare l’idratazione della pelle istantaneamente. La tecnologia probiotica aiuta a migliorare la barriera protettiva della pelle per mantenere un buon livello di idratazione e difendere la pelle da rischi esterni.

Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora

Extra Eye Repair Complex

Formulata con l’Extra Repair Complex, una miscela di salvia sclarea e argireline, per contrastare l’invecchiamento della pelle su due livelli: stimola la naturale produzione di collagene e rinforza la barriera idrica protettiva della pelle. Una crema, ricca e concentrata che ravviva visibilmente gli occhi. La sua formula con peptidi, oli vegetali naturali e umettanti si rivolge a linee sottili, rughe, occhiaie, gonfiore e secchezza.

Prezzo consigliato: 73 euro Acquista ora

Vitamin Enriched Cream

Un primer idratante, per un’applicazione ottimale del makeup, il meglio dei due mondi. Questa formula oil-free combina il potere idratante del burro di karitè con le vitamine B, C ed E. Le fragranze di pompelmo e geranio lasciano un profumo leggero e rilassante sulla pelle. Con l’utilizzo quotidiano, la pelle appare progressivamente migliorata.

Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora

Skin Moisture Solution No.86

Pensata per pelli estremamente disidratate e in tensione è una soluzione infusa di Sodium Hyaluronate e funziona come una calamita per l’idratazione, attraendola immediatamente verso la superficie dell’epidermide. Il risultato è una pelle idratata in profondità, elastica e distesa.

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

Bobbi Brown Collezione Skincare: Trattamenti

Extra Balm Rinse

Detergente condizionante con una sensazione straordinariamente ricca. Il segreto del potere idratante di questo cleanser è nella sua miscela di glicerina e olio d’oliva che rimuove tutte le tracce di trucco e impurità in modo rapido e completo. Lascia la pelle con una finitura liscia e morbida e si sente immediatamente rinfrescata (grazie al suo brillante profumo di agrumi).

Prezzo consigliato: 69 euro Acquista ora

Extra Lip Tint

Formula leggera, velata e super idratante che presenta tutti i benefici di un balsamo e il potere di esaltare il colore naturale delle labbra di una tinta. Una miscela nutriente di olio d’oliva, olio d’avocado e olio di jojoba, leviga e ammorbidisce le labbra, per un effetto idratante istantaneo e durevole. Riduce la visibilità linee sottili e conferisce un effetto sano e rimpolpato alle labbra.

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Radiance Boost

Maschera esfoliante leviga, ricompatta e ammorbidisce delicatamente la pelle, per rivelare la naturale radiosità dell’incarnato. Arricchito di grani di noce sottili, rimuove delicatamente le cellule morte della pelle e migliora istantaneamente la microcircolazione, per un aspetto luminoso e più sano.

Prezzo consigliato: 43 euro Acquista ora