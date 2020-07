I migliori giochi da spiaggia per divertirsi al mare

Trascorrere molte ore spiaggia può essere per alcuni può essere noioso. Non solo i bambini ma anche gli adulti, nel pieno rispetto di coloro che invece preferiscono riposare tranquilli, possono piacevolmente trascorrere il tempo sotto l’ombrellone con i giochi da spiaggia, alcuni dei quali sono dei classici dal fascino intramontabile.

Per i più attivi ma anche per i più pigri , ci sono ci sono delle attività irrinunciabili da fare al mare e che non significano solo preparare il pranzo da portare in spiaggia. I giochi da spiaggia sono numerosi, da quelli più rilassanti, come il gioco delle carte, a quelli più atletici, ai classici senza tempo.

Tutti da fare rigorosamente in compagnia, di amici, parenti e perché no, anche dei più piccoli, magari organizzando una festa in spiaggia. Alcuni permettono di mantenersi in forma anche in vacanza, altri semplicemente di divertirsi.

Ma quali sono i giochi più adatti per adulti in spiaggia? E cosa fare al mare? Ecco dieci idee divertenti per l’estate al mare.

1. Beach Volley

È il gioco per eccellenza da fare in spiaggia: il beach volley, molto diffuso negli Stati Uniti, è apprezzato da molti anni anche in Italia.

Quasi tutte le spiagge e i lidi attrezzati hanno un campetto di pallavolo ma in caso contrario è semplicissimo farne uno in maniera più amatoriale. Potete acquistare la rete e la palla comodamente (dove troverete anche guide e regole se volete rinfrescare la memoria) e segnare i limiti del campetto con delle pietre o semplicemente con le ciabatte da mare.

Pallone da beach volley Molten

Il più acquistato online, è l’ideale per il pallavolista che gioca all’aperto. Disponibile in molte combinazioni di colori diverse, ha un moderno rivestimento soft per un tocco più delicato della palla.

Pro : il materiale è più resistente del solito alle abrasioni e all’acqua;

: il materiale è più resistente del solito alle abrasioni e all’acqua; Contro: pensato principalmente per giocatori più esperti.

Prezzo consigliato: 19,99 euro Acquista qui

Rete da beach volley Copaya BV500

Comoda rete, semplice da montare anche da soli in spiaggia o in giardino, regolabile per varie lunghezze e altezze. La rete si estende fino a 9 metri di lunghezza e l’altezza dei pali in acciaio è regolabile da 1,02 m a 2,43 m.

Pro: kit completo di montaggio

Prezzo consigliato: 69,99 euro Acquista qui

2. Racchettoni

Classico da spiaggia, i racchettoni sono adatti a tutte le età. Non ci sono grandi varianti in questo gioco, la scelta differente sta nella pallina: si può scegliere quella classica da spiaggia in gomma oppure in spugna. Le racchette possono essere semplici o con velcro. Potete giocare sia in spiaggia sia direttamente in acqua.

Kit beach tennis Sandever BTR 160

Il kit comprende la palla, racchette ultra-resistenti e la custodia per portarle ovunque. La pallina è depressurizzata e il manico ergonomico delle racchette permette una presa più agevole.

Pro : racchette professionali, leggere e maneggevoli;

: racchette professionali, leggere e maneggevoli; Contro: non adatto ai bambini sotto i 3 anni.

Prezzo consigliato: 21,99 euro Acquista qui

3. UNO!

Il gioco di carte del nuovo millennio, molto amato dai più giovani. Quattro colori diversi, tanti ostacoli, e una corsa all’ultima carta al grido di Uno!. Vince chi rimane senza carte in mano, e la varianti sono tantissime. Infatti in commercio ci sono edizioni per gli appassionati di Harry Potter, Barbie, Zelda, High School Musical, oltre ad esserci modalità di gioco diverse, come Drunk Uno, Uno Attack e Uno Flip.

Pro : adatto a tutti gli appassionati di carte e di giochi da tavolo;

: adatto a tutti gli appassionati di carte e di giochi da tavolo; Contro: poco indicato per chi ama la dinamicità fisica in spiaggia e non vuole restare sotto l’ombrellone.

4. Ruba bandiera

Se siete una comitiva di amici o di parenti e non riuscite a stare fermi, questo è il gioco che fa per voi. Tutti abbiamo giocato a ruba bandiera, sfidandoci in squadre e cercando di dimostrare di essere i più veloci. Basta una maglietta, un fazzoletto o una bandana, e il gioco è fatto.

Pro : adatto a giocatori di tutte le età;

: adatto a giocatori di tutte le età; Contro: se non amate correre non fa per voi.

5. Tiro alla fune

Passiamo a un classico da spiaggia: il tiro alla fune. Si tratta di un gioco a squadre che testerà la forza di tutti. L’unico strumento richiesto è una corda, o se preferite un vecchio asciugamano. Ricordate sempre di bilanciare le squadre e di scegliere un’area abbastanza spaziosa per non infastidire gli altri bagnanti. Esistono anche associazioni sportive di tiro alla fune.

Un consiglio: bagnate la corda per renderla più scivolosa e rendere il gioco ancora più difficile.

Pro : bilanciando le squadre il gioco durerà più a lungo e sarà più avvincente;

: bilanciando le squadre il gioco durerà più a lungo e sarà più avvincente; Contro: ogni giocatore può usare una sola mano.

6. Scala quaranta e rubamazzo

Abbiamo citato solo questi due giochi di carte, ma si potrebbe parlare anche della classica scopa, di ramino e tanti altri ancora. In spiaggia sicuramente i più popolari sono scala quaranta e rubamazzo.

Che si portino in spiaggia carte francesi o napoletane, la lista di giochi a disposizione è molto lunga. Potrete unire generazioni diverse con giochi senza tempo e sempre appassionanti.

Pro: giochi adatti a tutte le età.

7. Bocce

No, le bocce non sono un gioco per persone anziane, ma un vero sport e un divertente passatempo in spiaggia. Le regole sono poche e semplici, e permettono anche a nonni di giocare con i nipotini. Si può giocare in squadre o gli uni contro gli altri, lanciando a turno una delle proprie bocce e cercando di farle avvicinare il più possibile al pallino.

Bocce di plastica Geologic

Classico set con otto bocce colorate in plastica, ideali per giocare sulla sabbia o sull’erba. Le striature offrono un’ottima presa, per evitare che le bocce rotolino eccessivamente. Le dimensioni e il peso del kit sono idonee anche ai bambini.

Pro: custodia rigida facile da trasportare

Prezzo consigliato: 5,99 euro Acquista qui

8. Calcetto

Non ha certo bisogno di presentazioni: il calcetto in spiaggia è una versione ancora più semplice (e libera) di quello tradizionale. Come nel caso del beach volley, potete realizzare un campetto rudimentale e affidarvi a un buon pallone adatto alla sabbia.

Pallone Fustal Barrio Imviso

Un pallone per beach soccer, molto resistente alle abrasioni, con cuciture interne per offrire più resistenza e comfort. Adatto anche ai giocatori più giovani grazie al rimbalzo controllato.

Pro : modello ibrido che unisce il comfort della cucitura a macchina con la resistenza di quella a mano;

: modello ibrido che unisce il comfort della cucitura a macchina con la resistenza di quella a mano; Contro: non adatto per il gioco su un campo in erba.

Prezzo consigliato: 14,99 euro Acquista qui

9. Corsa cronometrata

Volete sfidare voi stessi e gli altri? Potete organizzare una corsa cronometrata in spiaggia. Scegliete un punto d’arrivo e uno o più sfidanti, e affidate a qualcuno il compito di cronometrare. Un modo per unire l’adrenalina del gioco all’impegno del fitness.

Grazie a un orologio cronometro, inoltre, è possibile esercitarsi da soli.

Orologio Cronometro Running Kiprun

Grazie a questo orologio potete non solo cronometrare, ma anche misurare la performance e programmare gli allenamenti frazionati. Impermeabile, è dotato di retroilluminazione e pulsanti utilizzabili sott’acqua.

Pro : migliore visibilità grazie alle cifre larghe;

: migliore visibilità grazie alle cifre larghe; Contro: il cinturino necessità di essere sostituito dopo un lungo utilizzo.

Prezzo consigliato: 17,99 euro Acquista qui

10. Ping Pong

Il ping pong da spiaggia è molto diffuso sulle spiagge italiane. Qualora non foste amanti dei lidi attrezzati, o se il vostro stabilimento non avesse un’area dedicata, potete acquistare le attrezzature online. Esiste anche una simpatica variante, il teqball, ossia una variante del calcetto giocato sul tavolo da ping pong.

Kit ping pong Pongori

Set composto da due racchette classiche da ping pong e tre palline. Il loro rivestimento assicura la massima aderenza. È consigliabile preservarne le qualità, pulire regolarmente le racchette e riporle nel fodero.

Pro : la tenerezza del legno e la gomma sono ideali per chi ha poca esperienza;

: la tenerezza del legno e la gomma sono ideali per chi ha poca esperienza; Contro: da non esporre ai raggi UV e alle intemperie.

Prezzo consigliato: 9,99 euro Acquista qui