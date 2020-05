Ciabatte mare: le più belle per la spiaggia (o la piscina)

Non solo infradito gioiello, minorchine ed espadrillas: tra le scarpe dell’estate 2020 da non lasciarsi scappare ci sono anche le ciabatte mare. Modelli in gomma o in pvc comodi e coloratissimi che si indossano con freschi prendisole o sexy short in bollenti giornate sul bagnasciuga.

Che siano modelli luxury a tre cifre (e a volte addirittura a 4…) o proposte low cost, spiritose e divertenti, le ciabatte mare sono il must have che regala un tocco inatteso al beachwear, da indossare abbinate ai costumi da bagno, due pezzi o interi, e alle borse da mare.

Le più belle? Ecco i 15 best of secondo la redazione di DireDonna.

Fendi propone slide con fascia alta dalla lavorazione a tappeto con texture rasata. Il ricamo disegna un pattern a doppia F nei toni del marrone chiaro e tabacco. La suola in pelle è tono su tono e il fondo è antiscivolo.

Prezzo consigliato: 630 euro Di Zara i sandali bassi multicolore perfetti come ciabatte da mare, con fascetta in vinile trasparente sulla parte anteriore con dettaglio di perline colorate. Suola di colore a contrasto.

Prezzo consigliato: 39,95 euro Il sandalo slider di Gucci rivisita lo storico motivo GG: il monogramma si combina a stelle dalle cromie brillanti, che sfumano in un effetto ologramma. Prezzo consigliato: 290 euro La slide beachwear di Dolce&Gabbana declinata nella stampa rose è interamente realizzata in gomma con spoiler posteriore con logo realizzato a macroiniezione.

Prezzo consigliato: 225 euro Decorazione in pvc per le ciabatte mare di Sophia Webster con suola e fodera in gomma.

Prezzo consigliato: 195 euro Le ciabatte Medusa bianche e verdi in gomma di Versace sono un modello con punta aperta, design senza lacci, retro scoperto e soletta in gomma.

Prezzo consigliato: 390 euro Decorazione di colore nero per le ciabatte mare di Miu Miu con punta aperta, design senza lacci e soletta con logo.

Prezzo consigliato: 675 euro Le infradito con applicazione di colore bianco di Love Moschino sono con stampa con logo, punta aperta, design senza lacci, soletta con logo e soletta in gomma.

Prezzo consigliato: 102 euro H&M ha realizzato ciabatte da mare con fascetta luccicante sopra. Soletta preformata, suola antiscivolo.

Prezzo consigliato: 19,99 euro Le slide sportive in gomma di MICHAEL Michael Kors hanno un’ampia fascia in PVC con logo, punta aperta e fodera in misto poliuretano.

Prezzo consigliato: 75 euro Follie da shopaholic? Il sandalo rasoterra in gomma e pelle intrecciata griffato Chanel.

Prezzo consigliato: 1.050 euro È un modello ibrido, a metà fra sneaker e sandalo la ciabatta D-Wander di Dior con suola in gomma ultraleggera e confortevole unita, strisce regolabili con strap in motivo mimetico con profili a frange.

Prezzo consigliato: 690 euro I sandali Oval BB di Balenciaga sono realizzati in materiale effetto specchio e hanno Logo BB intrecciato.

Prezzo consigliato: 495 euro Di Flip Flop le ciabatte imbottite con spessa suola dallo stile sportivo e fascette superiori in neoprene con chiusura regolabile e logo in gomma in rilievo. Super ammortizzate.

Prezzo consigliato: 90 euro I sandali piatti di gomma di Givenchy sono rosa confetto, con striscia larga di gomma bianca e firma rosa in rilievo sul davanti e firma sul lato della suola.

Prezzo consigliato: 210 euro