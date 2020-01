In crociera con Gwyneth Paltrow

Workshop per il benessere mentale, lezioni di fitness, incontri dedicati allo spirito, il tutto cullati dalle onde del mare, in un contesto di lusso. Perché no? Ad offrire un’esperienza del genere è Gwyneth Paltrow, che con Goop, il suo lifestyle brand, ha stretto un accordo con la Celebrity Cruises, compagnia croceristica americana.

Il progetto si chiama Goop at Sea e prevede la partenza della nave Celebrity Apex il 26 agosto 2020, toccando le coste spagnole, francesi e italiane. Quella che viene presentata come «l’esperienza di benessere definitiva in mare» punta ad una proposta di lusso, in cui dedicarsi al benessere fisico e mentale, in linea con l’idea base del brand Goop.

We've gone fishing! @goop is now on the high seas. Join me in Spain, France, and the Italian Riviera. @celebritycruises #goopatsea

Accoglieranno gli ospiti la stessa Gwyneth Paltrow e la responsabile dei contenuti di Goop, Elise Loehnen, attraverso un incontro informale, in cui poter fare domande sul percorso personale delle due, sul loro concetto di viaggio di benessere e su cosa prevedono per il viaggio che si è deciso di intraprendere. Interni di lusso, personale di alto livello e un’offerta gastronomica ricca e variegata, che tiene conto delle necessità di ogni ospite, dal vegano all’appassionato di ostriche.

Tra i vari spazi spicca l’Eden, luogo ispirato ad un giardino, con vista panoramica sull’oceano, che ospita una serie di eventi diversificati e una cucina raffinata.

Forse l’esperienza non è per tutti e non farà il sold out come la chiacchierata candela della Paltrow, ma si ritaglia il suo spazio nel mondo dei viaggi di lusso, confermando l’intuito imprenditoriale dell’attrice.