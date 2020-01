Gwyneth Paltrow: sold out per la candela “L’odore della mia vagina”

L’ultima provocazione di Gwyneth Paltrow è diventata virale in men che non si dica sconvolgendo letteralmente il web. L’attrice hollywoodiana, ormai famosa per le sue stranezze, ha messo in vendita sul suo sito di e-commerce Goop una candela molto particolare che prende il nome di “This smells like my vagina” ovvero “L’odore della mia vagina“.

La candela atipica è composta da una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra. Il prodotto è venduto al prezzo di 75 dollari e nasce da un aneddoto divertente, così come spiegato sul sito: “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina!‘ […] Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“.

L’oggetto atipico ha fatto così tanto scalpore che è andato sold out in pochissime ore tanto che adesso dovrà tornare in produzione per tutti coloro che non sono riusciti ad acquistarlo. Ricordiamo che il sito dell’attrice era partito come blog di lifestyle ma, successivamente, si è trasformato in un canale di vendita online stravagante dove, ad esempio, è possibile acquistare due rotoli speciali di carta igienica al prezzo di 39 euro.

Intanto la candela della Paltrow è andata a ruba ma non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social. In moltissimi hanno criticato il prodotto reputandolo inopportuno e di cattivo gusto: “Non sanno più cosa inventarsi per sbarcare il lunario…“, “Gwyneth Paltrow dà scandalo“, “La tua candela è da sexy shop” e così via. Polemiche o meno, di sicuro l’attrice ne sa qualcosa di marketing ed ha colpito nuovamente nel segno!