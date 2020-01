Hailey Bieber rivela di soffrire di una malattia genetica alle mani

Hailey Baldwin, modella statunitense e moglie di Justin Bieber, ha sentito la necessità di spiegare ai suoi fan, servendosi delle storie Instagram, l’origine della non canonica forma delle sue dita. È un disturbo genetico chiamato ectrodattilia, ce l’ha da tutta la vita e lei stessa non lo ritiene un problema. Si chiede, quindi, come mai debba esserlo per gli altri e nella storia finale prega i suoi fan di smetterla di deriderla per i suoi mignoli.

Ciò che l’ha spinta a dare spiegazioni sono stati probabilmente i commenti successivi alle foto della premiere di Seasons, in cui poggiava la mano sinistra sul petto del marito. Più che il mignolo, era certamente da notare il magnifico anello che sfoggiava all’anulare, ma agli occhi attenti dei fan non sfugge nulla.

Non è la prima volta che una celebrità sente il bisogno di chiedere ai fan (e agli haters) di non essere presa di mira per dettagli fisici; noto il caso di Chiara Ferragni e dei suoi piedi, per il quale più volte è intervenuto sui social anche il marito Fedez, prima prendendone le difese, oramai scherzandoci tranquillamente su.