Justin Biebier hot sul red carpet con Hailey Baldwin (foto)

Red carpet infuocato quello che ha visto protagonisti Justin Bieber e Hailey Baldwin, sposatisi quasi un anno e mezzo fa con una cerimonia segreta. I due infatti si trovavano alla premier della docu-serie Seasons, incentrata proprio sulla vita privata del cantante.

La popstar 25enne è stata immortalata dai fotografi accorsi al Regency Bruin Theatre di Los Angeles al fianco della moglie: i due evidentemente sono molto felici, in quanto durante tutto lo shooting Justin non è riuscito a togliere le mani di dosso da Hailey e dal suo fondoschiena, baciandola a più riprese, con grande soddisfazione della consorte che ha replicato alle effusioni.

Per quanto i due si trovassero sulla stessa lunghezza d’onda emotiva, dal punto di vista dello stile non avrebbero potuto presentarsi in modo più speculare: un Bieber molto casual ha sfilato con una lunga maglia bianca, una catena d’argento, cappello al rovescio e pantaloni rosa; la Baldwin invece ha esibito un elegante vestito nero scintillate che lasciava scoperto il busto, mettendo in risalto il fisico perfetto.

Seasons è il nuovo show di YouTube che mette in scena la quotidianità del cantante, in cui ovviamente compare sia la moglie che la madre, Pattie Mallette, orgogliosamente presente anche alla premiere. I 10 episodi verranno caricati tutti i lunedì e mercoledì alle 18 sul canale ufficiale di YouTube.

Nel frattempo si attende una replica da parte di Bieber alle dichiarazioni scottanti che la sua ex storica, Selena Gomez, ha lanciato presentando il suo ultimo album Rare: l’artista ha infatti parlato del proprio passato, e quindi anche del rapporto con il suo ex fidanzato, affermando di essere stata vittima di abusi emotivi, riuscendo fortunatamente a uscirne più forte di prima.