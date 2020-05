Justin Bieber e Hailey Baldwin lanciano una serie sul loro matrimonio

Justin Bieber e Hailey Baldwin, sposati dal 2018, hanno deciso di mettere a nudo la loro relazione sentimentale parlandone a cuore aperto con i loro fan.

Da oggi è partita su Facebook The Biebers, una serie in dodici puntate girata durante questo periodo di quarantena che stanno trascorrendo nella loro villa enorme di Toronto in Canada. Per essere più autentici e trasparenti possibili, non si sono avvalsi del supporto di nessun cameraman ma hanno utilizzato autonomamente una telecamera manuale Go-Pro.

Nel primo episodio condiviso oggi stesso i due hanno subito affrontato un tema molto delicato, ovvero la loro rottura risalente al 2016 e il successivo riavvicinamento.

Mentre Justin in quel periodo ha ripreso a vedere l’ex Selena Gomez, Hailey ha ammesso di essere stata single per scelta: “Penso che la cosa davvero importante è che dal momento in cui io e te abbiamo chiuso, io sono stata da sola, essenzialmente non mi sono buttata in una relazione per cercare di distrarmi e dimenticare […] Non ho cercato qualcuno che prendesse il tuo posto, per avere una relazione o riempire un vuoto. Ho voluto sentire le emozioni che provavo. Mi sembrava di essere in lutto, in realtà è un lutto, perché senti di aver perso qualcuno che ami davvero e a cui tieni davvero“.

Dopo quel periodo di allontanamento, i due si sono ritrovati così come ha svelato Bieber: “La chiave vera è stata scoprire il perdono. C’era un sacco di perdono che avevi bisogno di ricevere da me. E viceversa […] Abbiamo commesso degli errori, e penso che Dio ci abbia donato la capacità di darci la grazia a vicenda“.

Adesso la coppia è più innamorata che mai, ma il cantante ha concluso la puntata ammettendo che la loro relazione non è perfetta come potrebbe sembrare: “Ci sono un sacco di cose su cui devo lavorare. Perdono, gelosia, insicurezze che non sapevo di avere finché non ho scelto di passare la mia vita con te. È stato difficile lavorare su queste cose, ma ora io e te siamo più vicini che mai“.