Hailey Baldwin diffida il chirurgo che la accusa di aver ritoccato il viso

Hailey Baldwin e il marito Justin Bieber non hanno preso affatto bene le supposizioni lanciate su Tik Tok dal famoso chirurgo plastico di Beverly Hills Daniel Barrett.

Secondo il medico estetico, la modella si sarebbe sottoposta nel corso del tempo a diversi ritocchini anche se lei ha sempre negato l’utilizzo della chirurgia estetica: “Smettetela di usare foto che sono state modificate dai truccatori! Non ho mai toccato il mio viso quindi se volete paragonare me a 13 anni e me a 23, almeno non usate immagini modificate così pesantemente“.

Nel video pubblicato sul social, Barrett ha messo a confronto diverse foto di Hailey arrivando così ad affermare che la ragazza è sicuramente ricorsa alla rinoplastica, ad una procedura di levigatura del viso, all’inserimento di filler nelle guance e nelle labbra e alla definizione della mascella e del mento tramite impianti chirurgici.

La top model e il marito non hanno gradito questo tipo di dichiarazioni così da inviare una lettera di diffida al chirurgo sostenendo di essere stati diffamati.

Dal canto suo il medico si è giustificato così: “Ho ricevuto una lettera di diffida da avvocati, che mi hanno chiesto di rimuovere il post e di scusarmi. Io ero scioccato, perché stavo semplicemente condividendo la mia opinione su ciò che ho pensavo avesse fatto. Mi sono sentito come se fossi una vittima di bullismo […] Molti mi chiedono quali celebrità si siano rifatte, oppure si lamentano di avere una bassa autostima soprattutto quando si confrontano con la perfezione di certe celebrità, e moltissime persone mi hanno chiesto cosa avesse rifatto Hailey Bieber, secondo la mia opinione“.