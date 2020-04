Hailey e Justin Bieber: per il momento non vogliamo avere figli

Hailey Baldwin Bieber ha raccontato che per il momento lei e Justin non vogliono avere figli. La modella ha infatti confessato al magazine Glamour UK , di usare tutte le precauzioni del caso per evitare una gravidanza. La Baldwin ha dichiarato che in questo momento assume la pillola per regolare il suo ciclo. La coppia non hanno quindi intenzione di avere un figlio nell’immediato futuro. Durante l’intervista ha parlato anche della sua pelle e di come lei e Justin prestino molta attenzione nella cura del viso.

“Attualmente prendo la pillola e non ho il ciclo mestruale, sento solo la sindrome premestruale e questo si riflette molto sulla mia pelle” ha dichiarato Hailey Bieber parlando di possibili figli. “La mia pelle è sensibile allo smog e quando sono a New York o a Los Angeles è più irritata. In Canada l’aria è più pulita e la mia pelle respira. Anche dopo una serata sfrenata, cerco di andare a letto struccata per far respirare il più possibile la mia pelle.” La modella ventitreenne soffre di dermatite periorale. La dermatite periorale è un’eruzione infiammatoria intorno alla bocca. A causa di questo problema e preferisce utilizzare creme e prodotti basici sul viso per alleviare i fastidi. Per la sua pelle è molto importante anche il ciclo del sonno. Cerca di dormire il più possibile anche quando è in tour.

All’inizio di aprile Justin Bieber è stato ospite di una puntata di Ellen DeGeneres Show. Durante una sessione di domande a brucia pelo, le Burning Questions, anche lui parlato del futuro della sua famiglia. Il cantante di Baby ha dichiarato che lascerà decidere tutto a sua moglie. “Penso che dipenda da Hailey perché è il suo corpo“. Precedentemente Justin aveva anche affermato che è ancora presto per un figlio, e che lui e sua moglie vorrebbero ancora viaggiare molto, prima di fermarsi per un po’ La coppia si è sposata due volte, la prima a settembre 2018 a New York, e la seconda a settembre 2019 in Carolina del Sud. Anche il cantante ha un problema di acne. Dopo ogni sessione di prove ripulisce il suo viso con dei tamponi per prevenire le irritazioni.